物超所值的非典型電動車 ─ Nissan X-Trail e-Power試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實新世代的X-Trail原本應該更早引進台灣，其引進時間比原先預估大概遲了一年，這完全是受到了Covid-19疫情影響，汽車產業供應鏈產能大亂，使得Nissan推出新X-Trail的時序大幅延宕，直到2021年才發表，2022年才能開始陸續在全球各市場發售，就連日本也是在2022年7月底才上市，並旋即在掀起銷售旋風，不僅創下兩周接單1.2萬輛驚人成績，Nissan甚至在10月底忍痛暫停接單，新X-Trail受歡迎可見一斑；除了在日本，新X-Trail在其他地區同樣廣獲好評，尤其e-Power動力車型更是獲得各界專家一致肯定，這讓我們對這搭載新動力系統的SUV更加期待。直到2022年底Nissan台灣總代理裕隆日產汽車終於展開了新X-Trail e-Power的線上鑑賞活動，並同步展開接單，接著至2023年2月正式上市，然而X-Trail e-Power才上市，裕隆日產就宣布首波配額600輛已經被搶購一空，累積接單超過1,000張，裕隆日產只能積極向原廠爭取更多配額，以滿足市場需求。
其實在還沒有試駕X-Trail e-Power前，對這搭載新動力系統的SUV除了好奇，坦白說還帶了點質疑，e-Power科技到底有何能耐能讓一台Nissan X-Trail賣到超過150萬？但在經過一天的試駕體驗後，不僅了解e-Power科技帶來的優勢，甚至覺得幾乎把當前Nissan能給的新科技都用上的X-Trail e-Power，只賣151.9萬起還真是物超所值。
X-Trail e-Power所搭載e-Power動力系統，使以一具1.5升的VC-TURBO引擎作為發電機，搭配設置於前、後軸各一的電動馬達，其中引擎完全不驅動車輛，純粹作為發電用，也因為自帶發電機，所以X-Trail e-Power不需要透過外接充電來蓄電，動力作動原理其實與當代最先進的驅逐艦朱瓦特級，甚至是英國最新的非核動力航空母艦伊莉莎白號相仿，搭載的傳統燃氣或燃油動力系統，都是用來發電用，不直接驅動船隻，而是透過傳統動力單元發電後為電持續電再帶動電動馬達再驅動船隻；在汽車領域中，目前唯有Nissan的e-Power動力系統是採此相似設計，可兼具電動車的動態感受，免去充電與里程焦慮。而該套動力系統可輸出的綜效馬力為213PS。實際試駕，第一個感受到的是與一般電動車相同的加速勁道，不過勁道有，卻不會過衝，動力輸出曲線非常柔順絲滑且綿密，全油門時會感受到整輛車在可控與預知的狀態下，快速前進，不會像部分動力更強的電動車，會快到讓人來不及反應。
而為維持引擎運轉的最佳效率，會在不同狀態下以不同的引擎轉速運轉，並且當電池蓄電量到達75%時，就會停止運轉，如此一來，電池不會因不斷的充放電或滿載蓄電而減少壽命，如此智能發電系統，可讓電池於最佳工作區間發電〈20~80%〉，降低長時間大電流充電機會，提升電池壽命，也可以減輕電池更換成本，同樣也免去了許多人對電動車電池壽命有疑慮的問題。
X-Trail e-Power並不是第一款利用動力系統微幅調整動力輸出搭配煞車系統來維持穩定行駛動態的車款，但可以說是最有感的一款，無論是起步、減速與過彎時，都可以明顯感受到系統對抑制車輛前、後傾與側傾抑制的幫助，試駕當天中繼點設在阿里山全新飯店，在山路上，X-Trail e-Power可以很穩定順暢的姿態前進，在一切電子系統的輔助下，讓人在不知不覺中順暢駕馭，讓人以為自己的開車技術變好了。
當實際體驗到e-Power動力系統與e-4ORCE 電子四驅穩定系統搭配後所帶來的駕駛成效後，就可感受到其物有所值之處，同時X-Trail e-Power標配包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技的ProPILOT 智行安全系統，讓它具備Level 2等級半自動輔助駕駛能力。
另外，在配備與車內質感營造上，X-Trail e-Power也都有高水準表現。包括：數位化座艙、10.8吋數位抬頭顯示器、AI光型LED矩陣頭燈、足感應式電動尾門、全景式天窗、BOSE音響系統與雙前座電動皮椅等都是標準配備，同時在兩扇前門配置了雙層隔音玻璃，強化隔音效果，讓X-Trail e-Power在行駛過程中，靜肅性有著超高水準的表現。
而在外觀設計與車內空間等基本面，X-Trail e-Power外觀上延續Nissan當前的家族設計風格，也導入了時下流行的上下分層頭燈設計，而且看似簡潔的外觀套件並不單純只有美觀，而是實際有空氣導流效果，也是在這個級距中少見的。車內空間，拜較為方正的車體設計與達2705mm的軸距長度，X-Trail e-Power有著相當寬敞的空間表現，且第二排座椅也有前後滑移與椅背傾斜角度可調的功能，也為增加了後座乘坐的空間彈性與舒適性。
整體來說，就如同前言所說的，在試駕過X-Trail e-Power後，自略帶質疑，倒認為它物超所值，畢竟在這個價格帶中，X-Trail e-Power的確就是除了純電動車以外，應用科技成分最高的一款，再加上Nissan本來就在行的車內質感與舒適性的營造，難怪他在國外能夠有如此高的評價與亮眼銷售成績了。
| 車型
| Nissan X-Trail e-Power
| 長/寬/高(mm)
| 4,680/1,840/1,725
| 軸距(mm)
| 2,750
| 車重(kg)
| 1,887
| 引擎型式
| L3渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 122/2,750-4,400
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 32.6/1600-2,500
| 電動馬達出力(PS)
| 前馬達 204 / 後馬達 136
| 電動馬達扭力(kgm/rpm)
| 前馬達 33.7/0-3,505 後馬達 19.9/0-4,897
| 綜效馬力(PS)
| 213
| 傳動型式
| e-4ORCE 電子四驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/55 R19
| 平均油耗
| 17.5km/L
| 售價
| 151.9萬元