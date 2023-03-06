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圖／@suglemi803
作為門司港懷舊地區的起點，JR 門司港站建造於大正年間，更被指定為日本的重要文化財。門司港過去是九州鐵路的起點站，站內至今仍保留著「0 哩紀念碑」和「啟程之鐘和幸福之泉」，這些也都是拍紀念照時一定要拍的重要標誌，在走出門司港站之前，不要忘了找找這兩個別具意義的象徵物！
圖／@suglemi803
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售票處營業期間：7:30-19:00
地址：福岡県北九州市門司区西海岸１丁目５−３１
門司港懷舊展望室 AIR’S CAFÈ
圖／@airs_cafe_mojiko
如果想要從高處俯瞰整個門司港的景色，門司港懷舊展望室絕對是最好的選擇。今天要介紹的是位於門司港懷舊展望室 31 樓的景觀咖啡廳「AIR’S CAFÈ」。除了有提供咖啡之外，也能夠在這裡點上一杯門司港 Cider 或是Mojito 小酌一下，享受 chill 到不行的時光。
圖／@airs_cafe_mojiko
營業期間：週一～週四 11:00-19:30、週五～週日 11:00-21:00
地址：福岡県北九州市門司区東港町6-72
AIR’S CAFÈ Instagram
北九州市立國際友好紀念圖書館
圖／@ma_tetsuneco
北九州市立國際友好紀念圖書館又稱為「大連友好記念館」，是為了紀念與中國大連市締結友好都市 15 周年而建造，這座建築完美複製了俄羅斯在明治年間於大連市建造的東清鐵道汽船事務所，典雅復古的建築令人眼睛為之一亮。一樓為中華料理的餐廳，二樓則有休憩空間以及介紹大連市的區域，可以進到這棟意義非凡的紀念館之中稍作休息、欣賞這棟美麗的建築。
圖／@happyjiangjiang
營業期間： 9:00-17:00
地址：福岡縣北九州市門司區東港町1-12
九州鐵道紀念館
圖／@seiji_horii
九州鐵道紀念館室建造於明治時代的紅磚建築，登錄為日本的有形文化財，是做意義非凡的建築。內部展示了明治時代於九州製造的木造列車等珍貴的火車車廂，館內除了有常設展之外，也會不定期推出各式特展。室外展區則有迷你鐵道公園以及車輛展示場，鐵道迷一定不能錯過！
圖／@seiji_horii 圖／@seiji_horii
開放期間：9:00-17:00（休館日公告於官網）
地址：福岡県北九州市門司区清滝2丁目3番29号
九州鉄道記念館 官網
伽哩本舗門司港店
圖／@angela0935
燒咖哩最早是在明治 30 年出現，也是門司港地區頗具盛名的美食。伽哩本舗門司港店的一樓是咖啡廳，想要吃到美味的燒咖哩，則需要走上二樓。店內靠窗的位子能夠欣賞到門司港的景致，在門司港懷舊地區散步累了的話，不妨到這家店品嘗一下必吃的燒咖哩！
圖／@angela0935
營業時間：11:00-20:00
地址：福岡縣北九州市門司區港町9-1 2F
カレー専門店 伽哩本舗 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 【日本福岡景點】到門司港懷舊地區來場時光之旅！港口風情、復古建物盡收眼底
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