卡魚刺別吞飯、喝水、喝醋，小心更糟糕！醫夾半小時，他狂嘔飆淚。

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賴盈達醫師以魚刺舉例，民眾吞魚刺時常見以大口吞水、大口吞飯、喝醋、催吐等方式試圖改善，但其實這些都可能使得問題越來越嚴重。
吞飯、吞水：大口吞飯、吞水目的在將魚刺往下推，運氣好一點可以順利推下進入胃部然後溶解，但更常見的情況是推到食道更深處，且不上不下的，疼痛等不適感依舊，也更難取出。
喝醋：喝醋有人說目的在溶解魚刺、有人說目的在軟化魚刺，但其實並不會有此效果，有些人喝了有用，可能是出自於前述運氣較好吞下了魚刺，而這樣的做法也可能更加刺激魚刺已帶來的傷口。
催吐：至於催吐，除了未必能真的吐出已卡住的魚刺，反而可能將胃酸吐出，容易傷及消化道、食道、口腔。且若有不適就習慣以催吐的方式進行改善，日久恐將引起其他病變。
唯一最好的解決方法：賴盈達醫師表示，民眾吞下魚刺當下唯一最好的解決方法，就是停止進食盡快就醫檢查，請醫師取出，避免以前述方式進行，也不宜久拖。
卡魚刺應盡早就醫妥善處理，避免引起更嚴重的發炎、感染！
常見引起３種問題：賴盈達醫師表示，面對魚刺卡喉嚨許多民眾也會覺得事小、等幾天後、吞下去後就沒事了，但其實過久了反而可能越卡越深，甚至連檢查都難以找到，交給醫生處理也就會越來越棘手。也有可能刺穿或劃破黏膜形成更嚴重的發炎、感染。即便是較小、較軟的魚刺也可能刺進黏膜，使得不痛、但時常喉嚨癢、形成慢性咳嗽。
越簡單的問題越容易被輕忽，案例卡魚刺常常越弄越糟糕！
賴盈達醫師再三提醒，越簡單的問題往往越容易被輕忽，引起更大的問題。民眾若卡到魚刺強烈建議停止飲食、盡快就醫，情況允許當下便就醫為佳，最久也別超過一天。
他取出魚刺竟還痛，原來．．．賴盈達醫師指出，日前就有民眾覺得吞下魚刺沒什麼，幾天後越來越不舒服，經檢查才取出魚刺。但過幾日後疼痛卻依舊持續，於是再檢查一次，發現魚刺原來是斷成兩截，還有半根魚刺卡在更深的部位。
越吞越深，醫夾半小時，他狂嘔飆淚：另也有一名案例吞下魚刺，原本位置較淺，嘗試吞飯、吞水後依舊無法改善，原本打算隨時間讓魚刺漸漸吞下就沒事，發現越來越不舒服後就醫檢查，此時魚刺已卡在較深的位置，取刺過程非常不舒服，內視鏡從鼻腔探入、同時以30公分左右的夾子從口腔進入，讓案例不斷乾嘔、流淚，也干擾了取刺作業，花了將近半個小時才排除。
卡魚刺常見檢查及治療，醫籲早檢查別越弄越糟！
視情況，常見３種檢查：賴盈達醫表示，檢查過程一般會先以頭燈、壓舌、觸診等方式看是否在較淺的位置。若位置較深則會先進行鼻腔噴霧麻醉，麻醉鼻腔，再使用纖維內視鏡從鼻腔進入檢查。若魚刺位置已深到食道、消化道則以X光或胃鏡檢查。過程中民眾也可以形容位置引導醫師，更有利盡早發現魚刺位置。
取刺越淺越快結束：治療方面多以前述提到約30公分左右的夾子進行取刺，在此之前也會進行口腔、舌部麻醉，但多少也還是會感受到刺激，使得患者乾嘔不適。也有卡進消化道，快到胃部，是經全身麻醉後取刺。較極端的例子也有喉癌患者，進行過切除手術及化療，最後是劃開皮膚約1公分左右進行取刺，後續因傷口難照料及復原住院了一個月。
再次提醒民眾，卡魚刺看似事小，因此事而就醫聽似荒謬，但實則是唯一安全有效的解決方式。卡越深越不易取出，取刺過程就會越久，務必盡快尋求醫師協助。
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