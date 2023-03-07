品牌純電跑車Hyundai Ioniq 6 169.9萬元起正式上市，年度配額300輛上線立即秒殺

我是廣告 請繼續往下閱讀
源自「Prophecy」概念車的身型及極簡潔線條比例，Ioniq 6詮釋品牌首款純電跑車美感，以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計，雕塑EV世代跑格優美身形，更是動態氣流的完美引導，輔以前保桿AAF智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾、跑車尾翼設計以及20吋切削低風阻輪圈，造就近乎極限的0.21cd風阻表現。在內裝設計上，雙12.3吋數位儀錶，雙前座全傾倒電動座椅(附加熱/通風功能)，Column Rotary旋鈕式線傳排檔系統、BOSE高階音響系統、64色雙色沉浸氣氛燈(附車速連動)，科技先進的車室氛圍感，提供純電跑車的未來科技座艙體驗。
最高識別的「 Parametric Pixels 」參數化設計元素大量應用於Ioniq 6，高達700個Pixels Light數位像素LED燈，包含車頭LED日行燈、車尾貫穿式LED尾燈、LED倒車燈，運用Ioniq標誌性的像素化設計，打造獨特且充滿科技感的前衛風格。首次導入IFS智慧動態頭燈照明系統，自動偵測周圍車輛並迅速變更燈型調節照明，提升行車的安全性同時保有清晰的行車視野。
車室內受惠於先進E-GMP電動車模組化底盤，Ioniq 6軸距長達2,950mm，短前後懸設計將空間最大限度保留給乘座，不僅前座舒適，後排空間更是寬敞。後座則搭載Ioniq品牌創新之作--V2L( Vehicle To Load )外接供電功能，具備雙向電力供應能力，隨時隨地提供電能補充，滿足各式各樣的用電需求。Ioniq 6在車內設計多處機能空間，包含門板上採用Button-less漸層式門板，加大置物空間且使用上更加便利；天橋式中控台則提供額外的專屬空間，對應生活中的各種收納需求。同步上市並可加價客製訂購米白色內裝註1或選配Premium package電動玻璃天窗及HUD抬頭顯示器註2。
Ioniq 6搭載先進E-GMP 電動車全球模組化平台，採用技術領先的高密度電芯電池組、電能管理科技與高效永磁同步電動馬達運作，創造高續航里程及超高速充電優勢。EV400電池容量53kWh，最大馬力149hp，最大扭力35.6kgm；EV600及EV600 Performance電池容量為77.4kWh，最大馬力分別為225hp、321hp，扭力峰值達35.6kgm、61.9kgm，頂規EV600 Performance加速5.1秒加速更勝Ioniq 5，同時底盤電池組重心配置得宜，大大強化純電跑車優異的操駕表現。至於超高速充電部分，Ioniq 6擁有當前最大800V直流快充系統，且支援相容350kW超高速充電樁，同級最快的18分鐘內滿電80%的電量。
在安全科技方面，Ioniq 6標配Hyundai SmartSense完整主動安全輔助系統，包含達Level2半自動駕駛輔助等級的SCC智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測、FCA-JX路口偵測)，以及RCCA 後方交通防撞輔助系統、BCA/BSD盲區碰撞避免輔助、HBA 智慧型遠近光燈調節系統，以及EV600 以上標配的BVM盲區影像輔助系統、SVM環景影響輔助系統、SEA安全下車輔助以及首次導入RSPA 2.0 智能遙控停車輔助系統，透過超聲波雷達以及全方位攝影機識別停車線停車，斜線車位也能自控進出。
純電驅動排放零污染， Ioniq 6同時取材自然環保材質運用在外觀及內裝中，包含永續皮革、回收塗料、回收PET織料等，打造更純淨的新體驗。結合創新設計、最強電能、與安全科技所有優勢於一身的純電跑車 Ioniq 6，再次印證Hyundai品牌不設限的電動車設計思維，重燃世人對跑車的熱情渴望。全新Ioniq 6今年度配額300台，即刻起於「Hyundai Click To Buy」線上訂購平台接受訂購，上市加贈2年極速充電金(市值40,000元)、獨家科技V2L外接供電系統、家用充電註3。詳細辦法請洽Hyundai展示中心或官方網站公告。