南陽實業預告Hyundai油電Tucson L第二季、大改款Kona第四季陸續登台，強勢挑戰連續四年正成長

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受惠Hyundai原廠積極開發新車、新能源車與商用車，2022年無懼逆境躍居全球第三大汽車集團，國內同樣新車暢銷，全年成長雙位數達到15%，展現國產品牌唯一連續三年正成長的旺盛氣勢。
在原廠奧援「一年一款電動新車」、「一年一款國產新車」承諾下，全新品牌純電跑車Ioniq 6於3月7日搶先登場，以極簡流線的跑格設計、科技氛圍座艙空間、跑車化駕馭靈魂，將開創全新電動車時代的跑車駕馭新樂趣。在國產新車方面，第二季上市Tucson L Turbo-Hybrid，搭載品牌新科技的渦輪與油電複合引擎動力，創造高效性能與驚艷節能的最佳表現。此外，大改款Kona放大車身尺寸，提供多種動力選擇，預計將在年底與國人見面。站穩3噸半級銷售軍寶座，今年Hyundai將邁向品牌商用車新計畫，將預計再引進Mighty新5噸級產品線，以新世代駕駛座艙級超越同級最大載運量，搶攻區域型物流業市場，同時招募商車新的銷售服務通路夥伴，擴大建構商車經銷網絡。
在數位銷售服務體驗方面，南陽實業3月起推出數位化顧客服務「We Care 3.0」，從銷售、售後到日常行動服務全數再生級，包含全車系線上訂車系統、新車訂售管理與電子e化流程，售後服務新增保修數位支付、鈑噴線上估價、60分鐘超級快保等，為了滿足車主用車生涯需求，專屬Hyundai APP集結南陽關係企業資源，整合了保險續保、融資、中古車買賣等相關業務，並建立線上商城推出車用部品選購。