PGO 女王節，精選TOP尊榮車款！

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浪漫騎遇款 氣質在線 聰明無限
Spring125 法式浪漫、簡約知性外型，擁有PKE智能無線鑰匙，讓妳無鑰而馭，隨時可以自信出發！更值得一提的是Spring125魔術大空間，前置腳踏可放20吋直立式行李箱，後車箱更可以平放12吋大比薩；貼心舒適低座高、寬體沙發舒適坐墊與省力中柱更是擄獲眾多芳心的關鍵。
【頂規配備輕鬆享】
即刻入主享原廠購車金直扣3000元；多元分期可享15期0利率，再贈安駕險一年期保障(20萬體傷/200萬身故)+5萬火險；汰舊換新補助另計。
少女文青款 經典時尚 清新百搭
J-bubu115 CBS 以文青派對風為主題，分別有小山園抹茶-灰綠色；栗子蒙布朗-奶茶色；雲朵白乳酪-羊絨白色，三種細緻吸睛的車色令人著迷上癮。擁有同級車最強馬力及應有盡有的貼心配備就屬 J-bubu115 CBS，特別在制動力上搭配雙碟雙避震，採用汽車等級 CBS連動式煞車系統，起步靈巧，操控自在外，也讓騎乘更加安全無虞。
【日付71元輕鬆購】
現正購車享現金/分期同價，36期0利率(建議售價77,000/36期/30天=71元)，再加碼送精品側保護架組合，再贈一年期丟車賠車失竊保障；汰舊換新補助另計。
Ur1 歐風浪漫款 復古優雅 電力十足
復古車身設計搭配高質感車色的Ur1，有廣受女性喜愛的莫蘭迪色系，也有低調內斂的消光色版本，而前陣子還推出治癒色系的抹茶和奶茶色。另有許多貼心的設計，像是：748mm的低座高，騎車不用墊腳尖；配有符合人體工學的沙發級坐墊，騎車舒適度大升級；還有超省力中柱和一鍵倒車裝置，讓你輕鬆停車、方便移動沒煩惱。
【購車好禮三重送】(限2022年出廠車) 第一重：購車現折$10,000 原廠購車金；第二重：除了購車金外，再享36期分期0利率(建議售價84,800元-購車金10,000元)/36=2,078元；第三重：贈送後靠背或金屬踏板二選一；汰舊換新補助另計。
Ur2 Plus 巧有實力款 輕巧可愛 巷弄萌主
車輛輕巧超可愛的Ur2 Plus，配備有Class-C LED直射式魚眼頭燈，視線清楚又安全，螢幕是LCD大液晶，功能介面直覺好上手，可回收防刮材質、低汙染、友善環境，是時尚媽媽好配件，更是短距移動的好夥伴。
【購車好禮二選一】(限2022年出廠車)
入手Ur2，送你一年份的$319自由省資費，分期享15期分期0利率，加碼再送精品小風鏡或質感置物籃二選一；汰舊換新補助另計。
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