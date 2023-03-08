V12引擎+3具馬達，Lamborghini首款油電超跑LB744動力將超過1,000匹

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LB744所搭載全新油電混合動力系統，將由一具中置之6.5升自然進氣V12引擎，搭配三具電動馬達而來，其中一具馬達將整合於全新的雙離合器8速變速系統之中，且裝置於引擎之後，而自Countach 時代以來的底盤中央隧道，將裝置鋰電池模組，為電動馬達提供電力。在搭載電動馬達後，不僅可在引擎低轉速時提供高動力輸出，還可提供純電行駛，使得LB744的二氧化碳排放量將較Aventador Ultimae，降低達30%。
Lamborghini自成立以來，V12引擎一直都是其最具代表性的象徵，1963年發表的350GT上首度導入了V12引擎，而Lamborghini首次搭載V12引擎搭配電動馬達的車款是2019年限量推出的Sián，以V12引擎搭配一具可輸出25kW的輔助電動馬達，而電動馬達所需電力，則來自動力回收儲存於超級電容內的電能。
而LB744將採用全新世代插電式油電混合動力系統。搭載最新原廠代號L545之6.5升V12引擎，是Lamborghini製造之最輕、最強勁的V12引擎，總重僅218kg，比起Aventador所搭載L539 V12引擎輕了17kg，L545 V12引擎最高轉速可達9,500rpm，最大馬力可在9,250rpm時輸出825CV，每公升馬力比達128CV，為Lamborghini史上單位輸出功率最強的V12引擎，同時在6,750rpm時可迸發725Nm之最大扭力。
該引擎汽缸的進氣管經過重新設計，以增加進氣量以確保引擎燃燒室最佳的氣流，使得燃燒效率獲得優化，引擎壓縮比提升到12.6:1，除了進氣，排氣面的氣體流體力學同樣獲得優化，降低高轉速時的排氣回壓讓動力有所提升。而過去Lamborghini跑車最令人陶醉的聲浪，Lamborghini表示L545也受到了特別調校，讓他自低轉速開始就有悅耳聲浪，並會隨著引擎轉速提升，自然且和諧地漸漸增強。
LB744也透過負責驅動後軸的引擎與整合電動馬達，以及驅動前軸的兩具電動馬達，建構傳承Lamborghini四輪傳動基因；其中整合於變速系統內的電動馬達會依據駕駛模式或條件提供後軸動力。
而配置於前軸的一對電動馬達，分別可輸出350Nm之動力，讓整組動力系統綜效最大動力輸出數據為1,015CV，而且前軸這兩具電動馬達，單具重量為18.5kg，在純電模式下，將都由前軸的電動馬達負責驅動車輛，後軸僅會在需要時啟動。
前文提到，LB744高功率鋰電池〈4500 W/kg〉模組裝置於底盤中央隧道內，盡可能降低重心並確保最佳的重量分配，並可受到底盤結構良好的保護。該電池的尺寸為1,550x301x240mm，總容量為3.8kWh，當電量耗盡時，可使用家用交流電搭配功率達7kW之充電樁進行充電，只需30分鐘即可充滿電，也可以透過前輪動能回收系統與V12引擎在6分鐘內充電。
為對應全新的混合動力系統，Lamborghini開發了全新更緊緻的傳動系統，包括全新開發濕式雙離合器8速變速系統，且為配合電池布局，採橫向裝至於V12引擎的後方，這也是繼經典之Miura與以賽道為依歸之Essenza SCV12後，再次採用縱置引擎、橫置變速箱設計，此設計將可讓車輛軸距維持在原來範圍內。
新變速箱採雙軸設計，分別負責偶數與奇數齒輪，再結合傳動軸，可有效減少體積與重量，以利節省空間。且該具變速箱，可對應任何駕駛狀態，包括八分之一傳動比有助於優化油耗和巡航時的駕駛性能。同時，所謂的〝連續降檔〞功能，可在減速時，只要按住左側方向盤換檔撥片，即可連續降下多個檔位，讓駕駛更有餘裕操控車輛。
若不看整合其中的電動馬達，單就變速箱本體，這具新變速箱尺寸為560x750x580mm，重量為193kg，比Huracán 系列中使用的七速雙離合器變速箱還要更輕、換檔速度更快。而且橫置後方的配置，也可為座艙空間創造更多空間，以利增加乘坐舒適性。
而配置在變速箱上方的後置電動馬達，輸出最大功率為110kW，峰值扭力為 150Nm。也兼具啟動馬達與發電機之用，不僅可為電池充電，也可在全電模式下提供後軸驅動，實現零排放四輪傳動效果。同時其還配有專用之同步耦合結構，在V12引擎驅動後軸時，電動馬達會處於P3位置，會與變速箱分離。當移動到P2位置時，會電池充電，以及在低速行駛與停車時，作為啟動馬達。而有趣的是，LB744在倒檔時，是由前軸的兩具馬達負責驅動，若是需要更多動力，也會啟動後軸馬達輔助，讓LB744在低抓地力條件下倒車，也可以具有零排放四輪驅動的效果。
Lamborghini率先公布LB744的動力系統配置後，相信應該會持續發布各項車輛訊息直到正式發表，就讓我們繼續密切注意後續消息了，對這輛Lamborghini新時代超跑有興趣的朋友，也許也可開始詢問訂車訊息了，以利搶得擁車先機。