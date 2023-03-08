新世代電動Mini Cooper動力與上市時程曝光

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2022年底時有報導指出Mini預計2024年推出電動車Mini Aceman，目前據了解時間會延到2025年1月，而車輛資訊Mini Aceman車長預計會落在4,050mm，定位在Mini Countryman之下。除Mini Aceman日前Mini也釋出Mini Countryman訊息，表示Mini Countryman將在德國生產並會與BMW iX1共用平台，因此會提供1.5升與2.0升兩種燃油車型，也會有313hp/50.4kgm輸出，搭載64.7 kWh電池模組可提供近450公里續行里程的電動Mini Countryman，目前得知預計會在2024年2月發表。
除Mini Aceman與Mini Countryman近日Mini也帶來Mini Cooper訊息，首先新世代Mini掀背車會改名為Mini Cooper。而車輛資訊方面，表示Mini Cooper會有燃油與純電兩種車型，其中燃油系統會提供Mini Cooper五門與敞篷車型。電動Mini Cooper會規畫入門與SE等級，入門車型具有181hp最大馬力配置40kWh電池，SE型則有54kWh電池與215hp輸出，續航里程至少有390公里以上表現，這與現行Mini Electric有著不小進步。而時程預計2024年5月先推出電動Mini Cooper，7月則帶來燃油Mini Cooper，另外也表示2025年會進一步推出Mini Cooper JCW，由於先前有消息Mini JCW車型會轉為電動系統，甚至2024年還會進一步轉型為電動子品牌，因此Mini Cooper JCW動力會採純電系統，將配置54kWh電池模組，最大馬力則有250hp。