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耳石暈眩症：陳建志醫師說明，耳石復位術主要運用在耳石脫落症、或稱耳石暈眩症、耳石症的暈眩症上，這是一種因內耳橢圓囊的耳石斑的耳石掉落到半規管，使得管理平衡的內耳出現問題，導致的姿態性暈眩症，患者會在頭部出現位移、轉動等姿勢變換時出現暈眩，並出現眼睛視線不斷跳動、旋轉的眼震。
耳石復位術：耳石復位術就是透過觀察眼震的方向，評估耳石當前所在位置，並轉動患者的頭部、姿勢變化，讓耳石回歸到橢圓囊。後續透過藥物輔助治療、良好生活型態，讓耳石重新妥善黏著回耳石斑，以改善耳石暈眩症。耳石復位術也有分兩種，包括一般的耳石復位術，過程中會轉動頭部；以及適合禁忌族群的「雙氏耳石復位術」，過程中不會轉動頭部。
別自己做耳石復位術：醫師強調，耳石復位術雖然看似只是個簡單的復健動作，但也有禁忌族群及須注意事項，患者應避免輕易自行嘗試，以免使得情況更加複雜，或甚至出現生命危險。
暈眩自行做耳石復位術有解？醫：恐暈得更嚴重、甚至中風。
情況１：未必真的能改善陳建志醫師表示，暈眩症的原因非常廣泛，耳石脫落症僅是其中一種，其他的暈眩症使用耳石復位術是難以達到治療或改善效果。
情況２：恐使問題更複雜即便確定為耳石脫落症，如前述提到，需透過觀察眼震了解耳石位置，再將耳石回歸至橢圓囊。這有似古早味的搖擺彈珠台，需看彈珠的位置評估移動方向。若民眾自行實施無法了解耳石位置，除了難達改善效果，更有可能使得耳石暈眩症形成更加複雜的「耳石沉積症」、「頂帽耳石黏著症」，情況會有如轉亂的魔術方塊要轉回原本樣貌一般，診療會更加棘手，患者的暈眩情況也可能更加嚴重。
情況３：可能導致腦中風除此之外，耳石復位術其實也有不同的方式以及禁忌族群，像是頸部動脈病變、頸椎動脈病變、心血管病變等都是大忌，適合過程中不會轉動頭部的「雙氏耳石復位術」或評估其他治療方式。若是未注意到此事就任意施行耳石復位術，嚴重恐將導致血管破裂形成腦中風、有生命安全疑慮。因此醫師在檢查時，一般也會評估患者的身體狀況是否能以實施復位術。
暈眩當下可先止暈藥止暈，盡早檢查別亂做耳石復位術！
醫生會如何檢查？陳建志醫師表示，民眾若出現暈眩，當下可先服用止暈藥緩解症狀，盡速就醫檢查，醫師會先透過問診、電腦斷層等檢查確認患者為何種暈眩症、是否為耳石脫落症，若為耳石脫落症就會評估患者是否有禁忌症、是否適合施行耳石復位術、施行哪一種復位術，過程中觀察眼震將耳石回歸橢圓囊，並開立藥物幫助患者加速復原。
也有醫生主張可自行實施？耳石復位術雖也有許多醫生立場認為民眾在知道施行方法、確認安全的狀態下可自行實施，但基於上述原因，還是建議若民眾自覺有暈眩症，應先尋醫師檢查確認，避免透過網路資訊自行評斷為耳石脫落症就自行實施耳石復位術，以確保健康安全。
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