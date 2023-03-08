白癡公主「豪砸250萬買賓士」遭網酸嫁不掉！高EQ反擊了
百萬YouTuber「白癡公主」以幽默搞笑、無厘頭的風格深受大批網友喜愛，先前才因開設咖啡廳副業遇困難引起關注。經營頻道12年的她，在31歲的這年買了人生第一台車，並拍攝開箱影片介紹購買原因以及主要用途，豈料卻遭到網友酸：「當女強人，可能一輩子孤單不婚！」對此，她本人也神回一句話：「也是有結婚孤單的啦？」被讚高EQ。
記者郭佩蓉/綜合報導
白癡公主昨日PO出新影片，透露自己買了賓士V-Class V250d，市價約219萬，她還另外砸了25萬升級座椅，「我買了娃娃車！雖然我還沒有小孩，但想說未來如果有小孩，大家可以一起乘坐這台大的保母車出門。」不過主要還是為了公司買的，「每次拍攝的時候都需要搬器材、轉點，如果有一台保母車，全公司的同事就能一起去工作」。
此外，她也親自開車載同事們，影片曝光後，網友們也紛紛留言：「恭喜買車」、「大手筆喔，很疼員工」、「還是很棒，癡癡能完成夢想」、「開車一直驚呼好可愛哦」、「不管是買車還是買房都是為人著想欸」，豈料卻有人酸：「當女強人，可能一輩子會孤單不婚唷。」對此，她也親自回應：「也是有結婚孤單的啦？」被讚高EQ。