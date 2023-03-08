國軍「最資深」輕兵器　45手槍服役超過70年

海軍陸戰隊龍泉新訓中心進行裝備檢查時，發現一把點45手槍的機件及作動異常，經鑑定後判定為模型槍，海軍教準部今（8）日表示，目前已成立專案小組、實施械彈清點，也主動移送司法單位偵辦。這起45手槍掉包案也讓許多服過役的男性再度想起服役期間操作45手槍的時光，45手槍服役超過70年，堪稱國軍「最資深」的阿公級輕兵器。
記者呂炯昌／台北報導
M1911是槍械大師約翰．白朗寧(John Browning)所設計的半自動手槍，採用0.45英吋ACP口徑子彈，所以又被稱為點45手槍或45手槍。比左輪手槍相比，45手槍裝彈數7發比左輪手槍的6發子彈多，採用彈匣裝彈速度也比左輪手槍快速，0.45英吋口徑子彈的制止力也比左輪手槍的0.38英吋口徑強。
45手槍在1911年開始量產、1912年配備部隊，此後美軍戰役無役不與，從一次大戰、二戰、韓戰、越戰、入侵巴拿馬到1991年波斯灣戰爭，直到1986年美軍才開始以9公厘子彈的貝瑞塔M9手槍取代M1911手槍。美國一共生產超過270萬把M1911系列手槍，由於M1911手槍服役時間相當長，民間使用者也當多，經常在美國好萊塢電影中出現，一度成為美國槍械文化的象徵之一。
國軍也在二次大戰期間接受美國軍援，開始使用45手槍，另外國軍也仿造生產稱為T51手槍。45手槍堪稱國軍年紀最大輕武器，服役都超過70年，由於裝備機件老舊、槍膛磨損嚴重、後座力大、重量過重，許多官兵射擊時抱怨難以操作、妥善率低，且裝彈量只有7發，不符現代戰場需求。
為汰換老邁的45手槍，國防部在2018年編列3億6862萬多元，分5個年度採購1萬404把，使用9公厘口徑彈藥的T75K3手槍。