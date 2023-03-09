重視多元共融精神 台灣奧迪攜 ELLE 慶國際婦女節
推廣多元共融是Audi全球策略的一部分，台灣奧迪將此精神落實於本地市場，與最有影響力之一的媒體ELLE Taiwan攜手舉辦《Game Changer》系列活動，響應多元共融的價值。《Game Changer》系列活動以《Pride in yourself》座談會拉開序幕，於全台奧迪展示中心舉行，一同慶祝2023年國際婦女節。首波展間活動邀請女性消費者、奧迪女性車主與ELLE 編輯分享如何以時尚觀點呈現自信、勇於突破傳統框架。
2GameSome - 有車賞
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「現代女性具有高度的自我意識，不再侷限於傳統規則，這種精神與Audi強調的多元共融不謀而合，而透過《Game Changer》主題活動，我們得以實際接觸這些來自不同背景的傑出女性，傾聽並交流意見、互相學習，實現聆聽(Listen)、學習(Learn)、交流(Exchange)、共融(Inclusion)（LLXi）的品牌理念。」
台灣奧迪與ELLE共同呈現的《Game Changer》系列活動自三月起陸續登場，首波活動《Pride in yourself》座談會已於全台14所奧迪展間同步舉辦，活動包含奧迪車款試駕，並由ELLE的資深編輯們輪番上陣，與現場奧迪女性車主及粉絲、ELLE的讀者朋友交流分享，如何透過時尚風格創造自信並擁抱自我的獨特魅力。
活動大使林可彤表示很榮幸能與台灣奧迪和ELLE一同響應多元共融、慶祝國際婦女節的節日真諦。她分享自己如何扮演模特兒、母親和女企業家的多重身份，帶出翻轉女性社會角色觀念的進化過程。她也鼓勵更多女性藉由分享自己的經歷，活出驕傲、閃耀的自我。
台灣奧迪《Game Changer》系列活動將於今年三月開始輪番登場。更多活動訊息請持續關注 Audi Taiwan Facebook 及Instagram社群粉絲團。