豆子劇團南市23場社區巡迴 生動有趣宣導兒童權利公約

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黃偉哲表示，為落實「兒童權利公約」(簡稱CRC)，台南市府希望以戲劇表演的形式，從溪北地區開始巡迴演出，讓大人、小孩藉由觀賞兒童劇團深入淺出的詮釋，讓CRC被了解，同時也讓親子互動良性成長。首場演出將於3月26日在新營文化中心盛大開跑，期望每一名台南囡仔皆能享有這份友善的人權禮物。今年總共展演23場，希望市民朋友一「童」來看戲，達到跨世代間的共好與共融日常。
社會局長盧禹璁表示，台南市「CRC社區巡迴劇場」委託豆子劇團辦理，為能傳達CRC的精神，劇團製作初期邀請多名台南市兒少代表參與劇本討論，也讓劇情更貼近兒少的心。豆子劇團團長葉俊伸表示，兒少代表的意見讓演出團隊帶來新的視野，如兒童人權之父柯札克所言，只有兒童本身最了解兒童，「貓頭鷹大使的CRC大獎」全劇以有趣且生動的方式演繹艱澀難懂的公約條文，結合多首感人與生動的歌舞，穿插與觀眾席兒童互動的橋段，豐富的演出讓現場觀眾在歡笑聲中認識兒童權利。
「CRC社區巡迴劇場」即日起開放索票，各場索票網址：https://pse.is/4t628d，相關巡演消息請持續關注台南市政府社會局官網或「台南兒童權利公約專區」粉絲團及「豆子劇團」粉絲團。