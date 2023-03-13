▲ 將樂趣去蕪存菁？Energica EVA EsseEsse9+ 的魅力挺因人而異！

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性能實力優異 但市場現況呢？
藉由總代理臻裕企業的引進，義大利電動重機 Energica 於 2021 年正式登台，搶眼的外型、運動感十足的配備與設定，再搭配上 Energica 歷經 TTXGP 與 MotoE 等電動機車賽事的多年考驗，在性能表現與美感設計方面絕對有與當前燃油重機一較高下的實力。
從車輛實力切入確實如此，但從市場現實面，當前的紅牌重機，除了少數的大型速克達車型擁有較鮮明的通勤與實用價值以外，無論無罩街車、仿賽、多功能車款到巡航機種，與車主的相處模式，多處於假日的休閒移動選擇，既然定位為休閒娛樂工具，那娛樂性至上絕對毋庸置疑，除了迷人的性能表現，各自演繹的獨特聲浪自然也是必備重點。簡而言之，感官的全面滿足，是跨上紅牌重機享受騎乘人生的重點。從此點切入，少了引擎與排氣聲浪的電動重機，又能從何處擄人眼光呢？
在多日的試駕過程中，我反覆思索此問題，最終確實將答案找出，但在道出結論前，對於此次試駕主角的介紹仍是必須。由於首度體驗電動紅牌重機，因此選擇了Energica旗下最為入門定位的 EVA EsseEsse9+ 街車車款。雖然美其名為入門，但以其超過 250kg 的車重、109hp 最大馬力、200Nm 最大扭力，以及 2.8 秒就可完成 0-100km/h 加速的實力，還有 99.8 萬的售價身份（扣除綠能補助後），在紅牌重機的領域中，皆非可以入門定義，也因其截然不同的性能特性與定位，讓試駕前的好奇心滿點外，更須小心對待。
騎乘感受如何？關鍵都在車重！
車重，會是第一個需要跨出的障礙，畢竟以自身 170cm 身高，EVA EsseEsse9+ 的座高不算友善，但好在其提供了低速的移車功能，可以極低速的方式前行或後退，對於停車時相當實用，且透過電驅特性的輔助，無需操作檔位與離合器，更添加移車時的便利，對於降低心中的負擔，也大有助益。
但當騎乘時，尤其以自身所選擇的試駕路線，其中大幅包含了高架快速道路，此時 EVA EsseEsse9+ 的車重瞬時轉換為優勢，對於高架道路上較強勁的側風有著較好的對抗力，且隨之而來的穩定感，在過去此街車定位的車型實為少見，縱使將動力輸出模式轉換成最激進的 Sport 模式，車重仍能帶來讓人相對的安心感，再透過得宜的懸吊調校，加減速的重心轉移間，給予極佳的操作掌控度，相處久了，反而相當偏愛這種調性。
對於經驗老道的騎士而言，或許會認為此般的感受，意即等同於不夠猛爆的加速感，或是過於笨重的車身反應。請別忘了，這還是輛零百加速不用三秒的悍將，且灌下油門時，無需選擇正確檔位、不用操作離合器，更不用等待轉速拉提，隨轉隨到的加速感，在 200km/h 極速內，幾乎可在任何時速區間提供充沛且明顯的加速力，且與油門開度十分契合的加速感受，讓提速的過程充分達到人車一體境界，特別是在車流較大時的移動過程中，EVA EsseEsse9+ 所展現出的易駕馭特性，更是顯而易見。
那至於彎道表現呢？當然，厲害如 Energica 的電動機車製造廠，也無法與物理慣性抵抗。較高的車重，面對較為刁鑽的彎道確實是吃力些的，進彎前的確實減速、以逆操舵的方式轉換重心入彎，EVA EsseEsse9+ 在低速彎道的左傾右倒間，不疾不徐的節奏可能是較為適切的形容，但也剛好符合自身的騎乘特性，經過數個彎道下來，也可以找到與 EVA EsseEsse9+ 相處的方式，且結合上述油門操控的優點，其實在彎中保持速度、出彎後的加速等面向，EVA EsseEsse9+ 也是相當具有相當優勢。
透過精準且線性的制動系統搭配，EVA EsseEsse9+ 在加減速的操控讓人得心應手，且可透過動能回充模式的選擇，放鬆油門後就可利用電動馬達達到明顯的制動力，大幅減少對於煞車系統的依賴。另外，透過車重的壓制，台灣不佳路況對於懸吊的摧殘，反而在 EVA EsseEsse9+ 身上不易感受，帶來了挺舒適且優異的循跡性與貼地感，對應高架道路的接縫更是安心十足，此點也是在騎乘前意想不到的優點。
安靜與低溫成為出乎預期的優點 環島之行也非難事
當然，少了過去讓人激發腎上腺素的激昂高轉與排氣聲浪，取而代之的高頻音浪，一開始確實有讓人難以適應的感受。但在多日的試駕過程中，尤其是夜深人靜返抵家中停車場時，寧靜反倒成為了優勢，這點尤其在社會對於重機聲浪仍抱有高度排斥的現況下，電動重機的出現，或許反倒成為了車迷的另種救贖？
再者，以當前的氣候變遷，炎熱高溫逐漸成為了台灣諸多地區的終年常態時，相較於傳統燃油重機較低的工作溫度，讓騎乘不會再是對於雙腿的酷熱考驗，這一點也是試駕過程前始料未及的優點之一。
提及到電驅車款，充電表現自然是少不了的重點，對應 CCS1 與 J1772 的 EVA EsseEsse9+，充電站的找尋沒有太大問題，市區 400km、高速 180km 與平均 230km 的續航力，結合當前台灣的充電站佈局，環島之旅相信也不難規劃，但要讓傳統油車教義派的願意嘗試，還是主要差在那「隨心所欲」的出遊計畫，畢竟當前加油站的數量仍高於充電站，但話說回來，以重機騎士比對四輪車主更有目的性、更有預先路線規劃的騎乘習性來說，似乎也不會是太綁手綁腳的事？
到底，電驅重機的魅力在哪？
總而言之，對比百萬等級的高性能街車，EVA EsseEsse9+ 顯而易見的在加速、扭力等面向找到優勢，但比對車重後，能提供的樂趣仍是各自表述。EVA EsseEsse9+ 有傳統油車所難以企及面向，但傳統油車讓人迷戀的特點，EVA EsseEsse9+ 也無法面面俱到的滿足，特別你還是鍾情那引擎於不同轉速的表情、控制檔位的自主性，還有排氣聲浪的低鳴或高亢，那還真是 EVA EsseEsse9+ 做不來也模仿不到的事。
那到底在多日的試駕過程中，EVA EsseEsse9+ 吸引自身的價值為何呢？平心而論，減少其他用路人聽覺的壓迫、減少溫度對於騎士的影響，以及更易操控的加減速反應，是 EVA EsseEsse9+ 讓自己願意捨棄燃油重機投向其懷抱的特色，但如果上述特點並非是你享受紅牌重機會考量的因素，那 EVA EsseEsse9+ 或是任何一款純電重機對你而言，可能還是遙不可及，或是在法規強迫之前，不願碰觸的新玩意兒吧？