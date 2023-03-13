三鐵選手腹肌超硬又頻尿　按摩發現15公分大子宮肌瘤

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每三人就有一人有子宮肌瘤 年輕患者增加收治該案的台安醫院海芙刀中心主任傅佩德指出，子宮肌瘤是十分常見的婦科問題，保守估計至少三分之一女性患有肌瘤，但因為良性、需靠超音波檢查才能發現，事實上有肌瘤者應有更高比例。
至於有無年輕化趨勢？傅佩德主任表示，因為飲食西化且健康意識抬頭，民眾更加關心自身健康，的確有越來越多年輕女性確診。
海芙刀無創無痛 日後生育不必剖腹產以往面對子宮肌瘤，除了傳統剖腹手術，後也多採取小傷口或微創手術，但仍有動「刀」將肌瘤摘除，子宮上一定會有傷口，不但可能有感染風險，還會有延伸的傷口照護問題。婦產科主治醫師林清泉也提到，若是子宮曾經有手術等創傷，日後生育，為了安全起見，幾乎都只能剖腹產。
以往面對多顆肌瘤，可能需要直接拿掉子宮，現在有海芙刀手術，就可保留子宮及生育能力。相較於有刀口的手術，海芙刀全無刀口也不需麻醉，手術原理為高溫消融子宮肌瘤，針對肌瘤加熱，平均體積縮小率將近七成，雖不至於到完全消失，但能大幅度消除因肌瘤造成的不適，如腹部鼓出、經血過多、頻尿、痛經等。
以費小姐為例，原本肌瘤減少80至90%的體積，除了順利回到運動場上，觸摸肚子也變軟，做一些運動姿勢也已無壓迫感，不再頻尿，費小姐提到，下肢水腫情況也間接改善許多，以前容易低血壓的狀況也消失。
腹部脂肪太厚、有疤痕者不宜接受海芙刀是否任何人都可以接受海芙刀手術？傅佩德主任回應，基本上，大部分患者肌瘤多在5至8公分內，適合進行，若是腹部脂肪層太厚，超過10公分者不適合，能量透過較厚的脂肪層會散失；腹部曾經手術、燒燙傷，有疤痕者也不宜，因為疤痕組織無法導熱，還會吸收能量，反而容易造成灼傷。
而肌瘤型態也為關鍵，若是與子宮接觸面積較小，就不適宜，因此手術前除了超音波以外，也會安排核磁共振，確認肌瘤狀態，才能判斷是否可進行手術。目前手術本身需要自費，因此手術前須評估經濟狀況或檢視保單支付條件。
▲台安醫院海芙刀手術設備。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57108
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