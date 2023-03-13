【失能照護】植物人甦醒後該如何照顧？又將面臨哪些考驗？　社工親自分享帶你了解！

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甦醒後照顧有哪些不同？ 最大差別在「訓練」植物人雖然無法活動、自理生活，但他們仍有生命徵象，許心馨社工表示，植物人的照顧主要會以「維持生命穩定」為主，大多會著重在身體健康的照顧，包含固定時間翻身、拍背、洗澡、灌食、被動運動等等，都是為了穩定生命徵象、維持健康狀態。
但當植物人甦醒後照顧上又會有許多不同，黃承勇社工指出，最大的差別在「功能訓練」，比如視覺、嗅覺、觸覺等功能訓練，或是自己吃東西、拿毛巾洗臉等生活功能的訓練，如果要恢復正常生活，這些反而是甦醒後最需要的，才能幫助個案回歸原本的生活場域。
植物人甦醒後需要更多的肢體訓練，並提升自我功能，以進食為例，個案要先進行吞嚥訓練，評估是否可拔除鼻胃管，並透過肢體的訓練、關節的訓練等，練習自己使用湯匙飲食。
許心馨社工提到，訓練需要治療師、生活服務員搭配合作，此外，還需要輔具的協助，像湯匙等生活用品，需依照個案的肢體狀態做調整，讓個案更好使用，這些需要各個專業的介入、溝通、評估才能做到。
甦醒後將面臨「改變」 需更多的支持、協助除了功能的恢復外，其實植物人甦醒後還有許多問題要面對，像是後遺症就是其中之一。
有位18歲的青少年車禍自撞，腦部受傷成了植物人，幸運的是不到半年的時間，他的意識漸漸恢復，不過甦醒後的他卻留下了後遺症，沒辦法很好的控制情緒，有時會突然情緒高漲，甚至大吼大叫。
許心馨社工表示，植物人甦醒後多少都會有後遺症，有些人會個性轉變，以前非常的內向，甦醒後變得很活潑、沒辦法控制自己的情緒，這是因為腦部受損的關係，需要經過精神科或腦神經內科的介入、治療控制。
此外，許心馨社工也提到，生活作息的安排也會不同，需要更符合生活的脈絡，提供更多人際交往的機會，而且植物人甦醒後會發現自己跟以前完全不一樣，需要更高的情緒支持，也要給予更多的耐心、協助
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57043
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