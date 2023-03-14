超低里程且可能是世界唯一的銀色Ferrari Enzo即將拍賣

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Ferrari Enzo起初僅限量生產399輛，爾後再追加一輛作為慈善之用，總計僅生產400輛，是Ferrari一代馬王，而且用上Ferrari創始人之名，可見其車壇地位。
在此之前，一輛里程數為353英里、車色為Rosso Scuderia的Ferrari Enzo在 2021年以380萬美元的成交價拍出；而這回登場的Ferrari Enzo里程數更低，僅141英里〈約227公里〉，而且車色是非常特別的Argento Nurburgring 101/C銀，當初僅有9輛Ferrari Enzo使用這個車色，而且更特別的是這輛Ferrari Enzo座艙內採碳纖維內裝，這可能是世界上唯一採上述搭配的車款。
這輛底盤編號為132662的Enzo最初是賣到了日本，幾乎就被收藏了起來，從未註冊掛牌上路，所以才能保有幾乎等同新車的超低里程數。同時，這輛如新的Ferrari Enzo，就連最初新車出廠包覆在門檻、踏板、鑰匙的保護塑料都還未拆除，甚至還保有原始的車主手冊、車罩、備用鑰匙，與原廠三件式行李箱組，都從未拆封。
這輛獨特的Ferrari Enzo將自2023年3月15日起至17日登上RM Sotheby's拍賣網站拍賣，依照上述的車況研判，賣出高於380萬美元的價格，可說是指日可待。
資料來源：duPont REGISTRY