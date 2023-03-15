▲ Kia 推卡旺 K2500 全台巡演活動

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卡旺K2500匯集「尚能載、尚安全、純進口」三大產品DNA，動力搭載2.5升6期環保直列4缸柴油渦輪增壓引擎，創造最大馬力130 PS最大馬力，以及 26 kg-m最大扭力，不僅帶來強勁有力的動能，並提供5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇。 此外，卡旺K2500具備寬敞載貨空間，貨床最大尺寸達3,110mm長及1,630mm寬，以及180度卸開貨物檔屏，搭配具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，擁有最大載重1,489kg，就算載重上山依然游刃有餘。
為給予頭家極致的安全防護，卡旺K2500配備駕駛座SRS輔助氣囊，並標配ESC電子車身動態穩定系統、ABS電子式防鎖死煞車系統，與HSA斜坡起步輔助系統，讓車主在日常工作中，無須擔心斜坡起步下滑的問題，四輪傳動車型更具備TPMS胎壓偵測系統，並可選配倒車顯影功能，提供辛苦打拼的車主「尚安全」的行車工作環境。
Kia卡旺K2500以「純進口」的好品質為全台頭家創造絕佳體驗，外觀以Kia家族設計語彙Tiger Nose虎鼻式水箱護罩，結合燻黑動感晶鑽型頭燈，提供與眾不同的個性化外觀。內裝結合豪華質感與數位科技，前座採用3.5吋大型行車資訊顯示幕，單廂及大單廂搭載4合1全功能高級音響系統，雙廂與四輪傳動版本更標配7吋多媒體影音系統，同時支援Apple CarPlayTM / Android AutoTM，給予駕駛直覺人性化操作體驗。而貼心舒適配備同樣完整兼備，全車系標配轎車式皮質座椅、附有置杯架及文件盒的多功能中座椅背及車內閱讀燈附太陽眼鏡盒，打造舒適行車環境。此外，Kia總代理台灣森那美起亞，同步提供3年或12萬公里的全車保固，讓頭家安心駕馭無後顧之憂。
Kia 卡旺 K2500「承載 更懂承擔」 ，首波全台巡迴熱烈開跑
Kia商用車卡旺K2500不僅擁有多元車型選擇、 強大承載能力，加上完善主被動安全配備，更是頭家事業上的得力夥伴。凡親臨活動現場賞車留下基本資料，並加入Kia Instagram粉絲團，即可獲得Kia卡車司機帽乙頂。為回饋所有認真打拼的頭家，Kia卡旺本月另享「首年低月付6,000元起」的輕鬆入主方案，敬邀全台各地頭家們親臨現場鑑賞Kia卡旺K2500，感受「承載 更懂承擔」的頭家精神。
|日期
|地點
|時間
|地址
|03/18(六) – 3/19(日)
|新北家樂福重新店戶外廣場
|13:00-20:00
|新北市三重區重新路五段654號
|03/25(六) - 03/26(日)
|桃園家樂福中原店戶外廣場
|13:00-20:00
|桃園市中壢區中華路二段501號