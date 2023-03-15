▲ 2023 LEXUS MY FILM 短影片競賽正式啟動

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為鼓勵更多影像創作者，競賽獎項除了最佳影片、導演、動畫、視覺、演員、編劇、Lexus新創獎(僅限學生身份)……等9大獎項以外，本屆更增設剪輯獎，共10大獎項，最高10萬元獎金，邀請所有領域的創作者共同角逐。本屆評審團特別邀請到影壇大師級評審，由資深電影導演 — 朱延平為首，帶領以《誰先愛上他的》拿下第55屆金馬獎最佳剪輯獎的雷震卿，及透過電影《咒》獲得第24屆台北電影獎最佳美術設計獎的陳若宇，共同組成評審團，以精準專業的眼光，萃選出潛力新星！
今年「LEXUS MY FILM 短影片競賽」徵件影片由2022年最佳影片《距離》領路，作品劇情起承轉合流暢、情感細膩，藉由男女主角對話，讓人感受到面對情感時的心境，展現優秀的影像製作水準。Lexus期待藉由此影片，鼓勵所有參賽選手，透過創作抒發想法，發揮「我的Amazing 我主張」的創作精神，堅持夢想，站上人生的舞台綻放光芒！
【LEXUS MY FILM短影片競賽 - 競賽資訊】
■ 競賽名稱：LEXUS MY FILM短影片競賽
■ 競賽主題: 我的Amazing 我主張
■ 徵件期間：即日起至2023/5/24(三)23:59
■ 作品規範：2分鐘內短片，拍攝工具與影片類型均不限，動畫、數位影音皆可，並不限定車子入鏡
■ 參賽資格：組隊人數不限，亦無年齡與國籍限制
■ 官方網站：https://www.lexus.com.tw/lexusmyfilm/
■ 詳細辦法請上LEXUS MY FILM 短影片競賽官網查詢