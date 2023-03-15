Tesla Cybertruck雷聲大雨點小，金融專家指出實際銷量遠低於聲量

2023 LEXUS MY FILM 短影片競賽正式啟動

▲ 2023 LEXUS MY FILM 短影片競賽正式啟動
▲ 2023 LEXUS MY FILM 短影片競賽正式啟動

2GameSome - 有車賞

Lexus長期致力於培養影像創作新秀，自2015年起連續舉辦五屆「新銳影展」，2020年起轉型為「LEXUS MY FILM 短影片競賽」，吸引超過萬件優秀作品投稿，展現無限創意，為新一代創作者打造夢想舞台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2023年「LEXUS MY FILM 短影片競賽」再度攜手知名影展「台北電影節」，以「我的Amazing 我主張」為題，鼓勵年輕世代大膽創作，以獨到的視角、勇敢展現自我。由影壇專業評審評選出的優勝作品，除了優渥的獎金，更將在台北電影節影展期間，以廣告形式登上大銀幕。優勝者不僅可讓自己的Amazing主張傳達給大眾，更有機會受邀參與影展大師講座，與影壇專業人才激盪出更多火花！還可獲得台北電影節頒獎典禮門票，一同參與年度電影盛事。

為鼓勵更多影像創作者，競賽獎項除了最佳影片、導演、動畫、視覺、演員、編劇、Lexus新創獎(僅限學生身份)……等9大獎項以外，本屆更增設剪輯獎，共10大獎項，最高10萬元獎金，邀請所有領域的創作者共同角逐。本屆評審團特別邀請到影壇大師級評審，由資深電影導演 — 朱延平為首，帶領以《誰先愛上他的》拿下第55屆金馬獎最佳剪輯獎的雷震卿，及透過電影《咒》獲得第24屆台北電影獎最佳美術設計獎的陳若宇，共同組成評審團，以精準專業的眼光，萃選出潛力新星！

今年「LEXUS MY FILM 短影片競賽」徵件影片由2022年最佳影片《距離》領路，作品劇情起承轉合流暢、情感細膩，藉由男女主角對話，讓人感受到面對情感時的心境，展現優秀的影像製作水準。Lexus期待藉由此影片，鼓勵所有參賽選手，透過創作抒發想法，發揮「我的Amazing 我主張」的創作精神，堅持夢想，站上人生的舞台綻放光芒！

【LEXUS MY FILM短影片競賽 - 競賽資訊】

■ 競賽名稱：LEXUS MY FILM短影片競賽

■ 競賽主題: 我的Amazing 我主張

■ 徵件期間：即日起至2023/5/24(三)23:59

■ 作品規範：2分鐘內短片，拍攝工具與影片類型均不限，動畫、數位影音皆可，並不限定車子入鏡

■ 參賽資格：組隊人數不限，亦無年齡與國籍限制

■ 官方網站：https://www.lexus.com.tw/lexusmyfilm/

■ 詳細辦法請上LEXUS MY FILM 短影片競賽官網查詢

Kia 推卡旺 K2500 全台巡演活動

GoShare「一騎一會」活動，連續七天 $0 元起跳

BMW 獲選美國《Consumer Reports》2023 最佳汽車品牌

【車勢星聞】Dizzy Dizzo蔡詩芸全新單曲〈Northside〉MV出動超跑增添氣勢

我是廣告 請繼續往下閱讀