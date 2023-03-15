Lamborghini再公布新超跑LB744車體結構，前段將採用100%鍛造碳纖複合材料

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LB744是Lamborghini即將推出的首款插電式油電混合動力超跑，動力系統由一具V12引擎搭配三具電動馬達而來，最大馬力預計將超過1,000CV；為對應全新動力系統，Lamborghini導入了航太科技，打造全新車身結構，除了以碳纖維製造中段單體外，更在前段結構採用鍛造碳纖複合材料，是一種由浸泡在樹脂中的碳纖維製成的特殊材料，Lamborghini早在2008年就首度在結構應用這種材料，並且獲得技術專利。
相較於Aventador，採用新車體結構的LB744將在抗扭曲剛性、輕量化與動態表現大幅進化。其中前段結構在使用鍛造碳纖複合材料後，相較於傳統金屬結構，具有更強地能水平能量吸收能力，比起Aventador Ultimae的鋁製前端結構強了兩倍，且重量更輕。
LB744的中段單體已經比Aventador輕了10%，前段結構也輕了20%，但整體抗扭曲力卻比Aventador提高了25%，達40,000 Nm/°，以確保最佳的動態性能。
LB744可說是將各種碳纖維材質應用到了極致，中段車身單體環狀部件由CFRP（碳纖維強化塑料）製成，建構整輛車的支撐核心，再於包括前防火牆、座艙底盤與A柱的部分使用段造複合材料。同時，鍛造碳纖複合材料在製造過程中，可透過減少冷卻設備的耗能與廢料，優化了製程的永續性。至於在車頂部分，則使用應用高壓釜生產技術製成的預浸碳纖複合材料，再輔以手貼工藝達到高技術、美學與質量要求。
車後段結構則是用高強度鋁合金製成，後穹頂區域採主要空心鑄件，並將後懸吊的避震塔、動力總成固定結構集成為具有封閉慣性輪廓的單一部件，不僅達到輕量化效果，同時增加了剛性與減少了焊接點。
LB744可說是代表了碳纖維材質在車輛中的應用元年，以AIM一詞，展現自動化、集成、模組化之技術應用。其中在新材料的應用上，將製程中導入自動化與數位化，並且透過集成技術，將原本繁雜的零配件集中到單一組件中，可大幅縮減零配件的體積與複雜性，藉此也可提高抗扭曲剛性；最後模組化技術，將可讓車輛製成更為靈活且高效，以對應不同車款需求與特性。