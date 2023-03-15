SUV正夯，IIHS更新撞擊測試結果Part 2，合格率不到一半，13車僅4車獲得良好

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為能達到撞擊測試良好成績，現今多數車款不論正面或偏位撞擊都能獲得高分，但在後座部分似乎就不及前座來得安全，對此2022年IIHS美國公路安全保險協會就更新偏位撞擊測試標準，在原有的條件下新增後座成人與孩童測試，檢視當撞擊時安全帶能否讓乘員不會受到撞擊與穩固身驅。由於現今休旅車正夯，因此針對改良的偏位撞擊測試，IIHS挑選15款休旅車進行測試，但結果出乎意料竟只有Ford Escape與Volvo XC40兩款車獲得良好成績，而近日IIHS又公布最新撞擊測試結果。
此次受測共有13款，結果僅Ford Explorer/Mustang Mach-E、Subaru Ascent、Tesla Model Y等四車獲得良好成績。而其它車款Chevrolet Traverse因後座安全帶緊縮力道過大及頭部與頸部受傷風險較高；Toyota Highlander是後座乘員骨盆會移動增加腹部受傷風險；Volkswagen Atlas則是後座乘員頭部幾乎要撞到前座椅背，因此該三款車成績可接受。而Honda Pilot、Hyundai Palisade、Jeep Grand Cherokee/Wrangler Unlimited、Mazda CX-9、Nissan Murano則都有頭部受傷程度較高而不及格。