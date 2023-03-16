▲ 台灣奧迪今年再次贊助 GQ Suit Walk 時尚活動

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Suit Walk 大遊行、周末限定市集 展現 Audi 質感生活態度
作為GQ 台灣最具指標性的活動之一，第十屆Suit Walk於3月10日至3月11日信義香堤廣場舉行，包含3月10日 Suit Walk前夜祭「Audi台仕晚宴」、3月11日 Suit Walk大遊行、走秀、市集與「Audi紳仕之夜」等精彩活動。走秀評審由GQ Taiwan編輯長Kevin Wang、高梧集暨Suit Walk 創辦人石煌傑與台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)共同擔任，總裁安薩瑞針對走秀者的穿搭與風格選出「Audi未來態度獎」得獎者，最終由一位女性參加者獲得奧迪精品。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)分享：「我們很開心今年能再次與GQ Suit Walk合作，每一位參與Suit Walk遊行男女的紳仕服裝打扮和個人巧思令我印象深刻，從活動當中我感受到融合傳統與創新的革新思維，如同性能與優雅並存的Audi S8，保留旗艦系列的優雅舒適，卻同時擁有強勁動力，為車輛注入新生命。」
Suit Walk遊行星光熠熠，邀請韓國藝人玉澤演擔任大使，人氣樂團告五人、知名YouTuber HowHow等人一同於信義區走秀。現場市集不但有西服訂製、紳仕配件等，民眾與現場展出的Audi S8合影並完成Audi指定任務後，可獲得Audi限量禮品或拍立得照片一張。