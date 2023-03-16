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台灣奧迪今年再次贊助 GQ Suit Walk 時尚活動

▲ 台灣奧迪今年再次贊助 GQ Suit Walk 時尚活動
▲ 台灣奧迪今年再次贊助 GQ Suit Walk 時尚活動

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「紳仕精神」的價值觀跨越時代與地區，而隨著時空環境演變，「紳仕精神」不再侷限性別，蛻變成為個人理念的象徵與呈現。而作為「紳仕精神」代表服飾的西裝，在保有經典輪廓的基礎中也隨之演變出各式剪裁、款式與材質，透過個人品味與搭配，讓現代男女皆能展示專屬自我的紳仕服裝風格。

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台灣奧迪深感文化影響力，並致力推廣多元價值觀，今年再次與GQ Suit Walk 攜手，以「Gentleman 2.0 台仕精神」為主題，鼓勵紳仕服裝男女透過西裝風格結合自我品味，勇於創造不同風格與可能性，呈現大膽挑戰的進化精神；如同本次活動展出之旗艦車款- Audi S8，兼具豪華美感與運動性能，讓無論是駕駛者或後座乘客皆能感受兼容並蓄的魅力，而Audi S8專屬的外觀細節讓經典豪華旗艦房車加倍獨特，展現Audi 不斷進化的設計美學。

Suit Walk 大遊行、周末限定市集 展現 Audi 質感生活態度

作為GQ 台灣最具指標性的活動之一，第十屆Suit Walk於3月10日至3月11日信義香堤廣場舉行，包含3月10日 Suit Walk前夜祭「Audi台仕晚宴」、3月11日 Suit Walk大遊行、走秀、市集與「Audi紳仕之夜」等精彩活動。走秀評審由GQ Taiwan編輯長Kevin Wang、高梧集暨Suit Walk 創辦人石煌傑與台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)共同擔任，總裁安薩瑞針對走秀者的穿搭與風格選出「Audi未來態度獎」得獎者，最終由一位女性參加者獲得奧迪精品。

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)分享：「我們很開心今年能再次與GQ Suit Walk合作，每一位參與Suit Walk遊行男女的紳仕服裝打扮和個人巧思令我印象深刻，從活動當中我感受到融合傳統與創新的革新思維，如同性能與優雅並存的Audi S8，保留旗艦系列的優雅舒適，卻同時擁有強勁動力，為車輛注入新生命。」

Suit Walk遊行星光熠熠，邀請韓國藝人玉澤演擔任大使，人氣樂團告五人、知名YouTuber HowHow等人一同於信義區走秀。現場市集不但有西服訂製、紳仕配件等，民眾與現場展出的Audi  S8合影並完成Audi指定任務後，可獲得Audi限量禮品或拍立得照片一張。

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