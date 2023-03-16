好市多開賣電動機車！價格便宜到傻眼：扣補助後半價入手

格上豪華車隊添 Volvo 車款選擇，首波限定日租 2,520 元起

▲ 格上豪華車隊添 Volvo 車款選擇，首波限定日租 2,520 元起
▲ 格上豪華車隊添 Volvo 車款選擇，首波限定日租 2,520 元起

2GameSome - 有車賞

格上豪華品牌車隊再添北歐生力軍！以極致安全與簡約奢華、現代的瑞典風格，榮獲權威汽車媒體《Car & Driver》編輯嚴選獎的Volvo汽車，旗下XC40、XC60及XC90休旅車及V60、V90跨界旅行車以及S60、S90動感房車，入駐格上租車，首波門市取還推出富豪體驗方案，從日租2,520元起，到週租16,000元起、月租41,600元起的全方位套餐，搶攻精緻國旅商機。

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為強化進口豪華品牌車隊規模，格上租車與Volvo的深度合作，預計首波將導入200台品牌試乘車，Vovlo的典雅大氣外型，搭配有「雷神之鎚」稱號日行燈，加上以人因介面設計的多元寬敞車室風格，為格上多品牌、多元車款車隊，再添Volvo奢華品味。格上擁有格上Go Smart線上逾35萬會員，以及全台最多實體門市站點，主打高鐵出站即取車，透過APP及官網訂車，在全台交通重要樞紐都能就近取車。

觀察國旅市場因國境開放，精緻國旅的需求增加，消費者對租車出遊需求已不再僅是需要一部交通工具，高安全性、高性能及熱門車款詢問度相當高，格上也加速短租車隊汰換腳步，增加進口豪華車款。此外，格上也與嘉義長榮文苑酒店周年慶活動合作，推出酒店最頂級文苑套房自駕住房專案，搭配XC40同級車款，滿足輕時尚的出遊需求。

首波推出的Vovlo富豪體驗套餐，格上定出7折起的限時優惠價格，屢屢獲獎的熱門車款XC40，日租原價3600元，平日限定優惠價僅2520元，週租7日僅需16,000元，月租41,600元；7人座旗艦SUV的XC90平日限定優惠也僅3,990元。除門市取還車外，格上也預計將Volvo車隊投入汽車訂閱市場，擴展樂於接受以汽車訂閱方式擁有自己的車隊，卻不見得需要擁有一台車的訂閱客群，滿足季季換新車的駕駛體驗。

車型名稱

定價

平日優惠價

假日優惠價

週租優惠價

月租優惠價

XC40

3,600

2,520

2,880

16,000

41,600

S60

4,000

2,800

3,200

18,000

46,000

V60

4,000

2,800

3,200

18,000

46,000

XC60

4,300

3,010

3,440

20,000

50,000

V90

4,300

3,010

3,440

20,000

50,000

S90

5,700

3,990

4,560

26,000

71,000

XC90

5,700

3,990

4,560

26,000

71,000

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