▲ 格上豪華車隊添 Volvo 車款選擇，首波限定日租 2,520 元起

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觀察國旅市場因國境開放，精緻國旅的需求增加，消費者對租車出遊需求已不再僅是需要一部交通工具，高安全性、高性能及熱門車款詢問度相當高，格上也加速短租車隊汰換腳步，增加進口豪華車款。此外，格上也與嘉義長榮文苑酒店周年慶活動合作，推出酒店最頂級文苑套房自駕住房專案，搭配XC40同級車款，滿足輕時尚的出遊需求。
首波推出的Vovlo富豪體驗套餐，格上定出7折起的限時優惠價格，屢屢獲獎的熱門車款XC40，日租原價3600元，平日限定優惠價僅2520元，週租7日僅需16,000元，月租41,600元；7人座旗艦SUV的XC90平日限定優惠也僅3,990元。除門市取還車外，格上也預計將Volvo車隊投入汽車訂閱市場，擴展樂於接受以汽車訂閱方式擁有自己的車隊，卻不見得需要擁有一台車的訂閱客群，滿足季季換新車的駕駛體驗。
車型名稱
定價
平日優惠價
假日優惠價
週租優惠價
月租優惠價
XC40
3,600
2,520
2,880
16,000
41,600
S60
4,000
2,800
3,200
18,000
46,000
V60
4,000
2,800
3,200
18,000
46,000
XC60
4,300
3,010
3,440
20,000
50,000
V90
4,300
3,010
3,440
20,000
50,000
S90
5,700
3,990
4,560
26,000
71,000
XC90
5,700
3,990
4,560
26,000
71,000