▲ 台灣賓士尊榮禮遇會員，推「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」活動

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世紀爵士天王 Wynton Marsalis 即將睽違20年訪臺！由牛耳藝術主辦、台灣賓士贊助，僅此一場的經典爵士音樂會將於 3 月 17 日高雄衛武營傳奇展開。為提供白金會員享受這場爵士經典，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」獨家規劃《世紀爵士大師溫頓・馬沙利斯音樂會X衛武營 Stage 5 頂級餐酒饗宴》，於音樂會前先至衛武營 Stage 5 享用頂級法式餐酒饗宴，隨後即在頂級 VIP 席位享受深入靈魂的爵士演繹，並備有精選大師紀念禮，讓白金會員在一連串味覺與聽覺的豪華感官饗宴後，更能將傳奇時刻永久珍藏。
釋放沸騰能量：高雄《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》
自「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」推出以來，一直不斷為車主提供獨家的尊榮服務與體驗，自去年推出 aMEI ASMR 演唱會台北場 VIP 專屬行程，獲得車主們熱烈回饋，2023 年將整體服務全面昇華，打造超限量頂級體驗，包括：入住全台首間高雄洲際酒店，將高雄景致盡收眼底，再乘坐接駁車前往私密貴賓包廂，與妹神一起嗨翻全場，最後，更精心安排演唱會小驚喜開箱，讓白金會員享有難忘且尊榮的演唱會體驗，在阿妹沸騰的能量下，帶走滿滿回憶。
挑戰鐵人極限：台東《Challenge Taiwan 國際鐵人三項》
不僅是藝文活動，更要車主們動起來！台灣賓士已連續七年贊助 CHALLENGE FAMILY 國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱CHALLENGE TAIWAN，CT），目前為國際及台灣最具規模的鐵人三項賽事，不僅提供專業的賽道，還打造前所未有的鐵人三項嘉年華，今年即將在 2023 年 4 月 22~23 日於台東開賽。在終點站現場，賓士車主們憑「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」，即可進入尊榮的 VIP 休息區，享用補給品及飲料，還有紓壓的按摩服務，為賓士鐵人們在緊繃的賽事後，提供一個身心靈放鬆的專屬空間。
縱情美好山水：花蓮《FineDayClub 太魯閣晶英入住專案》
去國家公園住一晚！橫跨東西山脈，座落於大山內的太魯閣晶英，白天與夜晚各有風情。踏入國家公園內所見溪水與峽谷交錯，東方禪風簡約風格與峽谷相伴、溪流相隨，偶有山嵐雲霧，每一處的角落都能盡情享受與陽光、溪水和大自然的對話。「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」在四月連假，特別為白金會員保留：4/1(六) ~ 4/2 (日) 週末優先入住全台預約困難的太魯閣晶英酒店「行館天祥套房」，體驗被大山環繞的極致舒適，盡享奢華的食泊體驗。