▲ 宏佳騰限定車型購車再贈 9,000 元

全民普發6,000元現金大紅包即將於四月開放領取，為讓消費者可以更輕鬆入手電動機車，宏佳騰智慧電車率先響應加碼推出更多福利，即日起（3/16）至4/15止，消費者只要於活動期間入主Ai-1 Ultra ABS、Ai-4 Ever限定車型，除了搭配政府汰舊換新補助最高可折29,800元外，額外再享最高9,000元及4,500元購車優惠折扣。限定車型Ai-1 Ultra Belt與Ai-2 Gather/+，活動期間購車再加碼贈送鋁合金腳踏墊、專用前置物籃等多項好禮。欲知更多優惠詳情，請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/promotion
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此外，春暖花開的春遊時節將屆，「FUN心Ai玩」電車全車系春季健檢現正如火如荼展開，宏佳騰提醒車主們記得在 3/31 前要為愛車預約回廠免費健檢，讓春假出遊更安心。宏佳騰春季健檢項目包括：行電裝系統、冷卻系統、安全性檢查、傳動系統、機械結構五大系統，購買原廠精品最高可享9折優惠，消費滿2,500元更可獲贈滿額禮刮刮樂一張，就有機會帶走「台灣虎航日本全航線來回機票」、「8,800元 7-11禮券」、「CROXERA M智慧後照鏡」、「MAXXIS 110/70-13 MA-EVR輪胎」、「FASS輕量化魚雷矽膠握把」等多項好禮，歡迎車主即刻預約回廠免費健檢：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/funtoplay
宏佳騰智慧電車全新企業員購方案上線 汰舊換新價最高現折55,800元
為落實ESG 企業永續發展，宏佳騰與國內知名企業結盟，從交通移動載具推動電動化做起，從3/1起針對台塑、台泥、台北富邦銀行等企業推出全新企業員購方案，只要攜帶員工識別證至全台宏佳騰智慧門市購車，除原有企業員工及政府補助外，宏佳騰針對不同車型提供最高10,000元的現金購車優惠；以台塑企業員工購買Ai-2 Gather/+車型為例，再加上政府汰舊換新補助，總車價最高現折55,800元，以美型綠牌Ai-4 Ever為例，最低只要14,180元就能騎回家，大幅降低入手門檻，宏佳騰以實際回饋與知名企業結盟，讓企業員工也為永續共榮一起努力。
宏佳騰智慧電車攜手台南市政府前進智慧城市展 展示多項研發成果
身為台南在地企業-宏佳騰智慧電車長期深耕在地市場，攜手台南市政府，以車聯網打造城市安全道路，將於3/28（二）至3/31（五）於台北南港展覽館二館盛大開幕的「2023智慧城市展-台南市主題館」展示，分享品牌最新CROXERA車聯網科技系統對於提升交通安全的實質助益，並展示與資策會共同執行交通部「機車聯網協作安全與服務擴散試驗研究計畫」的階段性成果。展區內更將同步展示搭載CROXERA M智慧後照鏡的Ai-1 Ultra ABS，以及配備CROXERA智慧儀表的Ai-2 Gather+實車，向消費者揭示宏佳騰在造車工藝與智慧能源不同領域的豐碩研發動能，歡迎民眾蒞臨智慧城市展台南主題館觀展體驗。