Volvo XC90 獲 IIHS 美國高速公路安全保險協會 23 年度「最高安全獎項」肯定
汽車製造商中唯一的撞擊測試實驗室、精益求精的主被動安全科技、各種交通安全數據的分析應用，VOLVO 持續一步步踏實地往品牌願景 - 「沒有人員因為乘坐 VOLVO 汽車而喪生或嚴重受傷」 邁進。而廣受第三方公證單位認證的安全評價，更是對 VOLVO 致力於安全提升的最佳肯定與證明。據美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety,IIHS) 最新公布的「最高安全獎項 (TOP SAFETY PICK+)」名單中，Volvo XC90 車系獲得 2023 年度最佳車款，最難能可貴的是，這是 IIHS 在升級其「Top Safety Pick」與「Top Safety Pick+」測試標準要求後所公布的，這代表著 XC90 的安全要求早早領先 IIHS 甫更新的最新標準。
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事實上，無論送測與否，VOLVO 汽車在各項安全設計中一直堅守最高標準。此次獲得肯定的 Volvo XC90 於 2002 年推出全新世代車型，當時美國高速公路安全保險協會 (IIHS) 尚未有小偏位撞擊測試項目，然而，當 2014 年小偏位正面碰撞測試甫推出時，Volvo XC90 隨即獲得「良好」評等。根據 IIHS 表示：「許多車款不得不進行重大的結構性設計變化，才能於小偏位撞擊測試中獲得良好評等，但獲得認可的 2014 年式 XC90 自 2003 年以來就擁有相同的安全結構設計。」
2023 年度 IIHS 最高安全獎項 （TOP SAFETY PICK+） 所公布升級後最新的標準包含更嚴苛的側撞防護、優化後的行人碰撞預防系統、符合標準的頭燈設計 等多項嚴苛條件，各項標準皆要要獲得「良好」的評級才有資格獲選。此次最大的項目調整為更為嚴格的側面防護要求，IIHS 加強了 82% 的撞擊能量，受測車需在此一新標準下獲得「可接受」或「良好」評級才有資格獲選。這代表 XC90 車系的安全要求早早領先 IIHS 今年甫更新的最新標準。VOLVO 汽車安全中心負責人 Åsa Haglund 表示：「多年以來，XC90 持續證明其是道路上最安全的車輛之一。」
無論是 48V 輕油電動力或是 PHEV 插電式混合動力的 XC90 都獲得 IIHS 2023 年度的「最高安全獎項（TOP SAFETY PICK+）」肯定。除了獲獎的安全性外，XC90 Recharge可提供長達 83 公里 （能源局 NEDC 標準） 的全電動行駛，並計畫於 2030 年成為全電動豪華品牌，友善環境的永續前提與車輛安全性，同樣為 VOLVO 重視的品牌核心。