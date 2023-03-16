走進鄰里，全台 40 家「Gogoro 社區店」上線，實現「你家巷口，隨到隨修」，打造有感服務年底開設 150 家社區店

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從 2015 年揭幕首家直營門市「全球體驗中心」，到 2018 年開放授權加盟模式，2021 年以「特約推廣站」協助推動傳統機車行轉型，Gogoro 不斷擴大通路服務版圖，為越來越多消費者選擇電動機車打下深厚基礎。Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「過去十年，台灣電動機車市佔率從不到 1% 成長到 12%，運具電動化趨勢已經很明確。要讓電動機車進入主流消費市場，關鍵就是創造有感的服務，讓民眾覺得方便、貼心。」
姜家煒強調：「我們從每天跟消費者互動最多的實體通路出發，結合講求效率的快商務趨勢，在 2023 年全面升級通路體驗、拉近與客人的距離，以最接地氣的『Gogoro 社區店』做大家的好鄰居，把隨到隨修的電車行直接開到你家樓下，提供更即時的維修保養服務。過去一個月，我們用超過『每日一店』的速度在全台灣開出了 40 家社區店，年底更將達成 150 家，加上既有的 141 間 Gogoro 門市，屆時全台 Gogoro 服務據點將翻倍到近 300 個。我們有信心，今年大家會看到很不一樣的 Gogoro，期待有更多希望加入電車通路的夥伴一起打拼，加速產業經濟永續發展。」
免預約、油電雙修，首波 40 家社區店開幕首三個月定保免工資
獨家「Gogoro 熱區指數」大數據精準展店，扎根巷口建立電車服務商圈
Gogoro 社區店緊鄰在地生活圈，深入大街小巷，服務具備三大特色：
零等待、免預約，隨到隨修：維修保養無需預約、隨時支援，在附近洗個衣服、吃個晚餐，就能完成車輛檢修。
品質一致，同時服務油車：每間社區店擁有一致的服務品質，包含電動機車專業維修、定期與深度保養、新車推薦與配件銷售等項目，甚至還能提供燃油機車的基本維修保養。
兩工位小店型，融入社區生活：每間店配備至少兩個維修工位，透過小巧店型扎根鄰里、快速拓點。
慶祝首批 40 間 Gogoro 社區店上線，車主於開幕前三個月前往任一家 Gogoro 社區店，均享定期保養免工資優惠。
貫徹社區店讓車主就近享受服務的理念，Gogoro 充分發揮整合台灣市場各事業體的綜效，研發出獨家的「Gogoro 熱區指數」，以科學系統的大數據分析作為每間社區店選址的精準依據，把店開在車主最需要的地方。彙整 Gogoro 既有門市覆蓋範圍、GoStation 電池交換站分佈、GoShare 租借熱區等內部參數，再納入各城市產業環境和結構、周邊商家覆蓋率、交通狀況、人口密度等外部參數，精算出車主有迫切需求、但 Gogoro 門市尚未進駐的真空區，就是社區店佈點的機會點。社區店將與 Gogoro 展示中心、服務中心相互支援，建立起綿密的電車服務商圈。
全台 Gogoro 門市服務同步有感升級
最快當日交車、雨天免費拿雨衣、GoShare 代步騎乘金一步到位
強化 Gogoro 整體通路力，即日起全台 Gogoro 門市服務同步升級，全方位落實有感的服務：
門市現車最快當日可交車1：上午下單，最快下午可牽車。Gogoro 用最快的速度，把新車交到客人手上。
下雨天，雨衣免費拿：只要遇到下雨天，不分燃油機車或電動機車，騎士都能至全台 Gogoro 門市索取免費雨衣。（數量有限，發完為止）
GoShare 代步騎乘金：車主於六都凡須留車維修 3 天內，Gogoro 將提供 GoShare 代步騎乘金，保障每天出行便利。
多元特色門市：今年起，Gogoro 將衍生出不同型態、蘊含各地風土文化的特色門市，展現豐富的通路面貌。
「Gogoro 職人創業計畫」原廠優秀技師轉頭家
最高贊助 50% 啟動基金
Gogoro 不僅邀請加盟夥伴、傳統機車行二代、白手起家的老闆加入社區店行列，更推出「職人創業計畫」，協助原廠優秀技師圓夢做頭家，發揮更大影響力：
贊助開店頭款：取決於每間店的規模與創業職人技術年資，Gogoro 最高贊助開店所需的 50% 資金。
超低創業利率：聯手數位金融服務領導品牌台新銀行，提供 1.85% 固定創業貸款優惠利率，不受央行升息影響，甚至低於目前房貸利率。
協助精準選址：根據 Gogoro 熱區指數，由系統全面評估和推薦店址，設點更符合市場實際需求，提升營運效益。
全台 40 家「Gogoro 社區店」店址一覽表
| 編號
| 店名
| 地址
| 1
| Gogoro 社區店 - 群鎰車業
| 台北市松山區八德路四段 334 號
| 2
| Gogoro 社區店 - 昌大車業
| 台北市中山區北安路 458 巷 11 號
| 3
| Gogoro 社區店 - 速政車業
| 台北市信義區虎林街 242 巷 51 號
| 4
| Gogoro 社區店 - 嘉晟電能
| 新北市中和區圓通路 155 號
| 5
| Gogoro 社區店 - 威利電動機車
| 新北市中和區景平路 319 號
| 6
| Gogoro 社區店 - B Plan B
| 新北市板橋區縣民大道三段 213 號
| 7
| Gogoro 社區店 - 亞旭車業
| 新北市板橋區長江路二段 282 號
| 8
| Gogoro 社區店 - 鴻福機車有限公司
| 新北市三重區永豐里永福街 237 號 1 樓
| 9
| Gogoro 社區店 - 騰展車業
| 新北市三重區成功路 147 號
| 10
| Gogoro 社區店 - 金石田電動車
| 新北市汐止區康寧街 336 號
| 11
| Gogoro 社區店 - 馭盛國際
| 新北市汐止區康寧街 472 號
| 12
| Gogoro 社區店 - 潤豐車業
| 新北市新莊區復興路二段 92 號
| 13
| Gogoro 社區店 - 儀翔電能車業
| 新北市新店區安康路二段 434 號 1 樓
| 14
| Gogoro 社區店 - 巴士特車業
| 新北市土城區廣福街 68 巷 18 弄 1 號
| 15
| Gogoro 社區店 - 允隆機車行
| 新北市五股區五福路 94 號
| 16
| Gogoro 社區店 - 泓嘉車業
| 新北市蘆洲區中山二路 140 號
| 17
| Gogoro 社區店 - 欣翰車業
| 桃園市平鎮區湧光里湧光路 91 號 1 樓
| 18
| Gogoro 社區店 - 小陳家車業
| 桃園市平鎮區平南里中庸路 29 號
| 19
| Gogoro 社區店 - 高榕動能
| 桃園市中壢區中山東路三段 222 號
| 20
| Gogoro 社區店 - 承成綠能
| 桃園市中壢區中山東路二段 33 號
| 21
| Gogoro 社區店 - 南盛車業
| 桃園市楊梅區雙榮里民族路五段 147 巷 2 弄 20 號
| 22
| Gogoro 社區店 - 宇航二輪
| 桃園市楊梅區瑞塘里梅獅路二段 79 號 1 樓
| 23
| Gogoro 社區店 - 傑克電動車業
| 桃園市蘆竹區桃園街 8 號
| 24
| Gogoro 社區店 - 麒鎮車業行
| 桃園市八德區介壽路二段 1012 號
| 25
| Gogoro 社區店 - 萬達機車精修館
| 桃園市桃園區春日里春日路 946 號
| 26
| Gogoro 社區店 - 聖騰車業
| 桃園市龍潭區永興里中興路 537 號
| 27
| Gogoro 社區店 - 聯全車業
| 新竹縣湖口鄉中正路一段 158 號
| 28
| Gogoro 社區店 - 偉業車業
| 台中市北區天津路二段 204 號 1 樓
| 29
| Gogoro 社區店 - 北區中清宸叡創意車坊
| 台中市北區中清路一段 719 號
| 30
| Gogoro 社區店 - 可可動能
| 台中市大甲區順天路 261 號
| 31
| Gogoro 社區店 - SJ 機車服務中心
| 台中市北屯區松安里崇德二路一段 196 號 1 樓
| 32
| Gogoro 社區店 - 順利車業
| 台中市清水區清水里中山路 151 之 9 號 1 樓
| 33
| Gogoro 社區店 - 可樂車業
| 台中市大里區中興路一段 338 號
| 34
| Gogoro 社區店 - 宇捷車業
| 台中市豐原區社皮里一心路 228 號 1 樓
| 35
| Gogoro 社區店 - 佳悅鑫車業
| 台中市潭子區中山路二段 534 號
| 36
| Gogoro 社區店 - 全家機車行
| 台中市沙鹿區斗抵里沙田路 17-24 號 1 樓
| 37
| Gogoro 社區店 - 金速車業
| 台中市南區大慶街一段 231 號
| 38
| Gogoro 社區店 - 展翔機車行
| 台南市永康區塩洲里鹽洲二街 158 號 1 樓
| 39
| Gogoro 社區店 - 巴特力能源科技
| 台南市永康區復興路 80 號之 1
| 40
| Gogoro 社區店 - 新創車業
| 屏東縣恆春鎮城南里中正路 30 號