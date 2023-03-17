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Audi集團2022年營業利潤創新高

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

在經過每一年度的財務結算後，Audi集團也公布了2022年度營業結果，在歷經充滿挑戰的一年，整體營業利潤依然創下歷史新高，達76億歐元。

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結算Audi集團在2022財年的業績，在持續向互聯全電動高端行動服務的目標邁進下，2022年整體收入增加了16.4%，達創紀錄的618億歐元，營業利潤增長近40%，達歷史新高的76億歐元，營業利潤從2021年的10.4%上升到12.2%，創造的淨現金流達48億歐元，為Audi史上第二高。在面對2022年的挑戰中，Audi集團能創佳績，歸功於始終如一地危機管理、良好價格定位，以及旗下Bentley、Lamborghini與Ducati皆有亮麗表現所致。2023年Audi將推出史上規模最大的產品宣傳活動，並從未來的 Q6 e-tron 車型系列開始，其是第一款基於 Premium Platform Electric (PPE) 的電動車型。

Audi集團包括Audi、Bentley、Lamborghini與Ducati等品牌，在2022年共1,638,638 輛汽車〈2021 年：1,688,978 輛〉和 61,562 輛摩托車〈2021 年：59,447 輛〉，在物流與供應鏈在上半年都面臨重大挑戰，但下半年強勁的表現下，讓兩年幾乎持平，其中Audi品牌向客戶交付了 1,614,231 輛新車〈2021 年：1,680,512 輛〉。

2022年，Audi集團權電動車交車輛顯著成長，帶動集團整體業績，全電動汽車交付量增加約 44%〈118,196 輛〉，在總交車輛的占比自4.8%上升到7.2%，隨著Premium Platform Electric 〈PPE〉平台的推出，首款應用該平台開發的Q6 e-tron將在2023年下半年正式亮相。

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