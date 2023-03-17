掀開軟篷欣賞羅馬風光，Ferrari推出Roma Spider

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超跑是多數人的夢想，而敞篷超跑肯定會無人能抗拒它的魅力，日前Ferrari就在社群媒體釋出影片預告3/16會帶來新車，當時外界就在猜測有可能會是Roma Spider，只不過無法確認會採硬頂還是軟頂配置，如今正式揭曉就是預期中的Roma Spider，而且還是迷人的軟頂敞篷。
關於硬頂或軟頂都有支持者，但個人認為軟頂設計能替車輛帶來更獨特且浪漫迷人的風貌，而Roma Spider造型大致與Roma相同，但無論是關篷或是開篷狀態，Roma Spider有著比Roma更優雅迷人，也更貼近Roma身形所散發出的氣息。
Roma Spider雖與Roma相同皆有配置碳纖維材質，但因敞篷設計因而有增加剛性，而軟篷機構則採五層織物製成，不僅具有良好隔音效果，同時也達到減輕重量需求，不過與Roma相比Roma Spider車重仍多出84公斤。
動力方面Roma Spider並未改變，搭載3.9升V8渦輪引擎具有620hp最大馬力輸出，同樣有著3.4秒百公里加速與320km/h極速。當然若想慢遊Roma Spider可於時速60km/h下13.5秒內完成開篷，轉變成另一種動態感受。