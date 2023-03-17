【車勢星聞】Lexus My Film短影片競賽最高獎金 10 萬元，評審長朱延平兩大重點提示助攻

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lexus台灣長期致力於發掘新銳影視人才，自2015年起已連續舉辦五屆「新銳影展」，2020年起轉型為「Lexus My Film 短影片競賽」，影片規範在2分鐘內，參賽者年齡與國籍均無限制。有鑑於過去參賽作品踴躍，至今已累積破萬件作品投稿，評審長、導演朱延平特別溫馨提醒，想要脫穎而出最重要的有兩點，一是兩分鐘必須抓緊一個中心點發揮，二是前三分之一是重中之重。朱延平解釋：「兩分鐘的片子最怕就是不知所云，沒有記憶點，抓住一個中心點去發揮，拍重點，是很重要的！」工作繁忙、時間有限的朱延平也特別提醒，短影片競賽要勝出，最關鍵的是開場四十秒，擔任過無數競賽評審的他不諱言，評審實在沒辦法每一部片都從頭看到尾，多年來的心得總結在於用前三分之一決勝負。他表示：「只要看了開頭的三分之一，就知道這是一部好片還是爛片，就像吃蘋果，咬一口就知道有沒有壞，不必整顆吃完」。而他最期待的是溫馨動人的題材，直說只要能感動人心，能夠引起觀看者的共鳴，就是好的作品。他也透露，最近剛忙完由賈靜雯、陳昊森、林美秀等人主演的新片《小子》的監製工作，預計聖誕元旦檔期上映。參賽作品不僅有機會獲得專業評審的指點，獲獎者還可參與台北電影節頒獎典禮，現場與優秀影像人員交流。獲獎作品更能登上台北電影節影展舞台，於每場電影前以廣告形式播映，讓創作者的Amazing主張，傳達給廣大的觀眾！競賽獎項則涵蓋最佳影片、導演、動畫、視覺、剪輯、演員、編劇、Lexus 新創獎（僅限學生身份）……等共 10 大獎項，最高 10 萬元獎金與登上台北電影節殿堂機會，鼓勵所有領域的創作者們，詮釋「我的 Amazing 我主張」，帶來更多元的作品，展現屬於自己的 Amazing！詳細辦法請上Lexus My Film 短影片競賽官網查詢。