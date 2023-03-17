Brabus昨日・今日・明日，全球品牌總監、全球銷售總監與Brabus XLP800 Adventure和Brabus G800暢談未來計畫

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自2020年至今，礙於疫情影響，Brabus仍未出訪過全球任一經銷商，而今年疫情漸緩後，Brabus隨即展開全球品牌活動，更選定台灣做為全球『重要品牌活動』的起始站點。由此可以看出，Brabus對台灣市場及所有台灣粉絲的高度重視。
本次見面會主題為『Brabus・昨日・今日・明日』以座談型式舉行，由三一東林科技股份有限公司董事長陳睿謙擷取顧客在網路留下問題向Brabus原廠代表提問，再由兩位Brabus高階主管現場回答。
其中精彩問答包函Brabus全球主要市場分佈情形，而全球品牌總監Mr. Nils Jacoby表示：目前主要的市場為美國、中東地區。亞洲地區則為日本、泰國、新加坡與台灣。近年來市場都呈現大幅度成長。因此也需要大量的擴充產能，來因應不斷成長的市場需求。
三一東林董事長陳睿謙也幫網友提問為何Brabus能成就今日的崇高品牌地位，以及Brabus與其他市售主流超跑之差異，全球品牌總監 Mr. Nils Jacoby 興奮表示自1977 年以來，超過45年的歷史與不斷地創新與研發，並以高端的汽車科技與內裝極致奢華客製化車款，直接的劃分出與其他超跑品牌明確的差異。更因高端市場收藏家的青睞與忠實客戶的重複收藏，才得以造就目前堅實的品牌地位。車主可以完全依自己喜好訂製自己的夢想車，甚至達到全球One-of-One的獨一性。在世界各地汽車收藏家眼中，Brabus收藏價值高於其他超跑品牌。
當談及未來時，Brabus原廠代表更表示未來將逐漸解除對車款的限制，擴張並囊括更多的品牌名車的升級；如去年發布的Brabus 820 就是基於Porsche 911的極致升級、Brabus 700 就是基於Rolls Royce Ghost的極致想像。全球品牌總監 Mr. Nils Jacoby 也提及不一定是什麼車都升級，而是要讓Brabus出品都能達到“一秒驚艷!”（One Second Wow! ），可說Brabus未來的產品走向值得期待。
配合本次活動主題，Brabus台灣總經銷三一東林，特別展出：全球限量僅14台的Brabus經典W463車型BRBAUS G850、台灣領先全球銷售第一的W463A車型Brabus G800，以及全新跨世代全地形皮卡 Brabus XLP800 Adventure.。總經銷三一東林更要藉此機會，向全台車主及媒體界預告，即將到港的2023全系列車種，其中包括已經抵港的Brabus XLP900 Rocket Edition“One of Ten”全球限量十台裡的『第一台』，以及 『全球第一台』 Brabus GLS800、『全球第一台』Brabus B60、『全球第一台』Brabus MAYBACH B68，和計劃引進中的Brabus INVICTO 防彈車系列等車款，全部都已在2年前預訂，今年才陸續完工交車之車輛。三一東林董事長陳睿謙也表示未來還會發布更多『亞洲第一』、『全球第一』請台灣車迷們再持續關注！