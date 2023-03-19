肝腎症候群不只靠移植　新藥治療現新曙光

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從肝硬化造成 腎臟功能惡化經光田綜合醫院腎臟內科門診，發現老太太的腎臟功能逐漸惡化，已從第四期的腎臟病進展到第五期，肌酣酸從2.5上升到4.4，腎絲球過濾率從18惡化到9。這已經接近需要洗腎的程度，於是安排住院治療，後續檢查排除一些會引起腎功能急性惡化的因素，像是腸胃道出血、感染、藥物等，判定是肝硬化惡化而造成的「肝腎症候群」。
光田綜合醫院腎臟內科王家良主任說明，腎臟是生命的活水源泉，與其他內臟器官息息相關，很多疾病，例如三高、痛風、藥物濫用等，都會引起慢性腎病。又例如心衰竭也會造成腎衰竭，稱為心腎症候群；肝衰竭也會造成腎衰竭，稱為「肝腎症候群」。
以往只能移植 現有注射藥物王家良主任進一步指出，「肝腎症候群」以往一直沒有特別的治療方式，只能等待是否能夠肝臟移植。但現在臨床治療有了新曙光，一種過去用以治療食道靜脈瘤出血的藥物名為《terlipressin》，配合白蛋白一起注射治療，可以顯著減低肝腎症候群引起的相關症狀。依病況一般約需3-7天療程，老太太經過5天治療，肌酣酸降回2.4，喘和水腫也明顯改善，脫離了需要洗腎的危險，也可恢復以往的日常生活，兒女們也放心下來。
腎臟是人體最重要器官之一，腎臟若有任何的改變，都會對其他的器官系統及生理活動有某種影響。慢性腎病常是冰山一角，其實有許多人患有腎臟病而不自知！」王家良主任呼籲，要積極認識自身腎臟健康狀況，維持健康飲食、乾淨飲水，運動並戒煙，以維護腎臟健康，如患有腎病要及早治療，以延續既有腎功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57110
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