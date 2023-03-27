ESG人才夯4／企業追永續但「人才」呢？大學開設學程因應

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今年二月剛剛通過的《氣候變遷因應法》裡面，針對「教育」部分，寫著這麼一句話：於各級學校推動以永續發展為導向之氣候變遷教育，培育師資，研發與編製教材，培育未來因應氣候變遷之跨領域人才。而觀察目前台灣大專院校的做法，多是透過開設永續相關學程的方式，少數學校推出研究學位，無論如何，大學教授指出，永續教育是跨領域的學習，也希望政府可以進一步透過制度支持學校的永續教育。
大專院校開設永續學程 跨領域學習ESG
大專院校紛紛開設永續相關學分學程，對此，文化大學永續創新學院院長方元沂表示，跨領域的學分學程並不新穎、本來就有學校推出，而文化大學新設立的永續創新學院，便是目標設計並開設聚焦永續相關領域的跨域學程，例如永續金融、或是環境設計的永續等等。
根據文大官網，永續創新學院將進行課程對接「聯合國永續（SDGs）永續發展指標」，並重塑教學形式，組成教師精進教學社群，開設跨領域微學分課程。方元沂分享，今年4月，他將與文大的資訊傳播學系副教授兼學務長李亦君、財務金融學系助理教授練凱文共同開設「數位素養：科技時代永續發展的機會與反思」微學分學程，之後會再陸續推出不同的學程。
而台科大工業管理系教授兼系主任郭財吉表示，他同時也是台科大創新學院永續能源組的合聘教授，所以他在工管系開設的例如企業永續管理等相關課程，創新學院的學生也可以一併來修課。
對於想要投入永續領域的學生，郭財吉提醒，永續發展要面對的是全面性的問題，因此他鼓勵想要投入永續領域的學生，應該從本身熱情所在的地方出發，「就是你的熱情在哪邊，你先從你那個點進去，你再慢慢的去擴散到整個永續發生的問題」，例如原本在做產品設計，進一步考量後續的回收利用問題，便是在解決永續問題。
各大專院校陸續推出類似的永續學程或課程、以求打破傳統科系分野，然而設計永續課程最關鍵的，其實是師資及制度。
要鼓勵大學投入ESG 制度要因應
儘管《氣候變遷因應法》指出各級學校應推動永續教育，但是要如何落實，目前沒有具體方向。「我看到這樣的一個文字在裡面，但是法條寫得很模糊，所以關鍵會是實行的部分」，方元沂說，政府應該思考如何去透過制度、誘使大家來響應。
具體的推行方向還沒有，但方元沂談到幾個可以努力改善的方向，包括要先賦能老師，讓老師們具備ESG理念，此外，大學的評鑑以及教授的升等制度，也應該將投入永續教育納入，讓有心做永續教育的老師被支持。
「這件事情應該要被重視，如果我們把它當作一件重要事情的時候，那學校也要重視這件事情，學校如何重視這件事情，就是政府政策要重視這件事情」，方元沂希望政府帶頭推行，將永續教育落實到各級學校裡。
有心投入永續教育的老師們，在學校裡開設各色的永續相關學程，然而制度上怎麼去更進一步支持以因應未來浪潮，還有待教育部及學校去改善。