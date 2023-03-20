Polestar 2升級版是否有機會超越BST Edition 270的性能輸出?

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上週Polestar總裁Thomas Ingenlath提到Polestar 2這款車型將會有一些升級計畫，並在官方Twitter上公布了一張預告圖片，依圖片上的Pirelli P Zero輪胎及金色多活塞卡鉗作為線索推斷，與去年限量推出的Polestar 2 BST Edition 270對比有著諸多相似之處，雖然不知動力輸出是否會更加精進，但若依Polestar 2 BST Edition 270的數據做為參考，可輸出476匹馬力的雙馬達系統似乎還有向上提升的空間，再者還搭載有雙向可調阻尼的Öhlins避震器、全新設計的前防傾桿、更硬更低的避震器彈簧等，可提升過彎的穩定性及操控性。
尤其最近Polestar 2針對2024年式車型進行了幅度不小的升級動作，包括更換新的馬達與電池模組，特別是雙馬版本的最高輸出已來到421匹馬力，如果買家另外選購性能套件其最大馬力將可提升至455匹，這已相當接近Polestar 2 BST Edition 270的輸出水準，若依總裁的說法以現行車款作為升級基礎，那麼要超越Polestar 2 BST Edition 270輸出的可能性就相當高，不過一切還是要等到3/21號新車訊息發布後才可確認。