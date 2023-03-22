Lamborghini公布新超跑LB744擁有多達13種駕駛模式

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Lamborghini目前最新作品就是代號LB744的新超跑，而關於LB744先前也陸續釋出相關資訊，LB744特色就是導入了航太科技打造全新車身結構，除了以碳纖維製造中段單體外，前段結構則採用鍛造碳纖複合材料，與Aventador相比LB744前段結構減輕20%，中段單體則輕10%，而整體抗扭曲力卻提高25%。
不僅如此LB744另一特色就是搭載全新油電動力系統，其中燃油部分搭載品牌最具代表性的6.5升V12引擎，搭配3.8kWh電池模組與三具電動馬達，提供高達1,015CV動力輸出。也由於LB744使用油電系統，因此近日Lamborghini就公布了駕駛模式。
LB744共有Recharge、Hybrid、Performance、City、Strada、Sport、Corsa等可組合出13種模式。其中City模式可讓LB744以純電方式行駛，不過動力輸出限制在180CV，當電量耗盡V12引擎就會啟動在6分鐘內將電量充滿。如果想聆聽聲浪可以選擇Strada，在此模式下已具有886CV動力，但整體輸出卻相當適合用於日常駕駛或長途旅行。當然若想進一步操駕LB744就切至Sport模式，在此狀態下將給予907CV輸出功率，變速箱反應也會變得更加積極，至於Corsa則是徹底釋放1,015CV性能提供最暢快的駕馭感受。