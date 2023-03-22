Hyundai Verna大改款正式亮相，更為前衛的內外觀造型令人驚艷!

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Hyundai Verna六代車型昨日率先於印度市場發表，外觀一如先前預告所述導入品牌新世代”Sensuous Sportiness”設計語彙，銳利且立體的車身輪廓一如現行Elantra、Tucson、Ioniq 5等車型極具視覺張力，類似新世代Kona的貫穿式LED日行燈及分離式車燈設計帶來極為前衛的前緣特徵，低斜的車頂弧線搭配肌肉感強烈的後輪拱造型帶來強烈的運動化性格，車尾同樣以橫貫式LED燈條作詮釋，搭配同樣以菱形為主軸的尾燈組，在夜晚點亮時更顯得光彩奪目。
大改款Verna的車身尺寸為4,535 x 1,765 x 1,475 mm，比起前代車型在長度與寬度分別多了152mm及25mm，因此也帶來更為寬廣的車艙空間表現，在科技面部分導入新世代車款常見的雙10.25吋數位螢幕作為主軸，同時為了營造更為奢華的質感也使用了皮革作為內裝的包覆材質，搭配上64色環艙氛圍燈、加熱/通風座椅、帶空調出風口手套箱等配備，配備幾乎比照中大型房車水準辦理，駕駛輔助系統則包括前方碰撞警示、車道維持輔助、盲點偵測、車道偏移警告、主動巡航控制等，說是同級中的領先者也毫不誇張!
動力配置則分為兩種輸出動力，前者為一具可輸出115匹馬力及144 Nm之1.5升自然進氣引擎，後者為一具可輸出156匹馬力及253 Nm之1.5升渦輪增壓引擎，可選擇6速手排或7速DCT自排變速箱，依印度市場的銷售策略分為四個等級，售價從13,178美金(約新台幣40.6萬)起，渦輪引擎版本則為17,937美金(約新台幣55.2萬)起。