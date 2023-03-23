走向終章，Mini發表限量 1,969 台Clubman Final Edition

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首代Clubman以旅行車型態採用類商用車的對開式尾門，在當時造成轟動，自1969年開始生產到了1981年。2007年，進入21世紀的新時代Mini Clubman問世，除了保留對開式尾門外，更在車色採用更特別的1又1/2的觀音開式車門設計，要進入後座需要先打開前門，再向後打開那面積只有傳統車門一半的後門，同樣是驚艷世人。2015年現行的第三代車型問世，順應實用需求，車長再次增長到4.25米，並擁有更長的軸距，不過車側觀音開車門改回了傳統車門設計，讓乘客上下車更便利，也換取了更寬敞的車內空間。而對開式尾門也讓Clubman成為最實用的Mini車款之一，寬敞且方便開啟的尾廂開口，便於搬運行李，當前車款行李廂容積最大可達1,250升。
Clubman Final Edition，可選擇Cooper、Cooper S、柴油版或全輪驅動版，車色則有Nanuq White、Enigmatic Black 和 Melting Silver 可供選擇，並在包括；水箱護罩飾框、輪圈、車尾Final Edition字樣與車側銘牌融入亮銅色元素點綴，同時自引擎蓋右緣延伸到右後尾門，以及車身兩側下緣也都有亮銅色四線條彩繪，以呼應當年的經典設計。此外，在C柱下緣也有著圓形寫著“1 of 1969”的徽章，以示身分，而英國國旗樣式尾燈，則是代表著Mini的英國血統。
Clubman Final Edition座艙中更是展現特別限量版的獨有氣質，首先印入眼簾的是印有亮銅色“Final Edition”的門檻飾板，而Nappa皮革包路的運動方向盤，在下緣也同樣嵌有“Final Edition”字樣；被稱為Mini Yours的真皮座椅，此用深栗色與黑色皮革包覆，並在肩部已無菸煤色網眼織布，與藍色對比滾邊相搭，更特別的是在座椅的外側上緣，有著椅縫線繡製的蝕刻“Final Edition”徽飾，內側則有著一枚金色箭紋金屬鈕扣，就連地毯也嵌有“1 of 1969”金屬徽章，在在顯露其不凡身分。
而在中控台部分最為吸引人的貫穿中央的專屬飾板，採用啞光鼠尾草深色和本次特式版專用之閃光銅色混搭壓紋，並在副駕駛側嵌上了“1 of 1969”的字樣徽章。
除了專屬於Final Edition特別裝飾外，Clubman Final Edition同樣標配具有完整數位聯結功能的多媒體車載系統，配有8.8吋觸控螢幕，可遠端與智慧手機相聯結，並且使用了Mini新一代的控制介面，可更直覺地操作各項功能。
目前，Mini僅公布Clubman Final Edition將限量生產1,969 台，至於各地配額部分，應該又得靠各地消費者的消費力來決定了。