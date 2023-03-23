邵庭深夜遛狗遇「不牽繩軍團」！憂恐怖後果：不怕出事嗎
藝人邵庭在家中飼養3隻狗狗、6隻貓咪，是演藝圈出了名的愛動物人士，也時常在社群平台上分享看法。近日，邵庭就表示，在深夜溜狗時就遇到帶著一群狗狗散步，而且不牽繩的飼主，讓她難以置信，就怕影響到其他狗狗安全，甚至還可能造成其他意外，憤怒直呼：「真的不怕牠哪天走出公園出事嗎？」
記者詹鎰睿/綜合報導
邵庭日前在臉書發文表示，為了家裡3隻狗狗以及其他民眾、小孩的安全，她都選在深夜時段到公園散步，「其實這個時段很棒，溫度舒服，人狗也都不多，正常來說很適合帶吉利屁去散步！」卻也很容易遇到「不牽繩軍團」，由飼主放任5、6隻狗狗到處走，「我記得全盛時期還有遇過更大群應該有個10隻左右」，所以她平常都會盡量避開，以免發生狗狗興奮過度，互相打架的狀況。
不過，邵庭當天就遇到其中1隻未牽繩的狗狗跑過來，「我看到的時候已經來不及了，頑頑大吉也看到了，瞬間天崩地裂大吉頑頑狂叫想要噴過去」，所幸她都有牽繩才沒釀成大礙，無奈對方飼主卻從頭到尾待在原地，僅出聲叫狗狗回來。
更讓邵庭氣憤的是，準備回家時竟然看到剛才那隻狗狗，已經跑到公園外頭，讓她氣炸直呼：「他們就這樣讓自己的狗狗在公園亂走，不清屎清尿之外，嚇到其他怕狗的人之外，影響其他狗狗之外，就算至今沒有發生過，但你知道，只要發生一次可能他就沒了耶！」
最後邵庭慎重呼籲，在公園遛狗繫牽繩是飼主保護狗狗最基本的責任，「任何狀況都是有可能發生的！狗狗都已經夾尾舔舌壓耳了，他還在那邊溫柔喔、做朋友做朋友喔，下一秒開打開咬真的也是不意外厚。」貼文也掀起不少網友共鳴，紛紛留言給予認同。