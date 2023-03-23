跨世代／TNVR無效？相信動物曝數據：幼犬入所量減少

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至於是否恢復遊蕩犬的撲殺政策？郭璇強調，過去台灣實行好幾年的12夜政策，都無法有效控管犬隻數量，而且狗的習性不同，捕抓的難度也會有所差異，郭璇說，「過去的撲殺政策，都是抓到最好抓的小狗進行安樂，反而疏忽了會不斷繁殖幼犬的母狗。」這樣的問題也呈現出撲殺政策的無效證明。
另外，她也針對網友提問，回應相信動物協會這些年的絕育成效。郭璇表示，絕育最直接的成效就是幼犬減少，而台北市公立收容所的幼犬入所量，從計畫前的2694隻，下降到去年只剩344隻，1999市民通報專線的人犬衝突通報數量，也從4925件下降到去年僅剩1023件。另外新北市、基隆市的幼犬入所量，也在計畫前後降低將近8成，同時也實現新北市在2020年起，落實收容所「先絕育再送養」的良性循環。
除此之外，郭璇舉出國際間的「高強度絕育計畫」成功案例，以曼谷為例，執行計畫的英國動保團體（Soi Dog Foundation），在執行了30萬台絕育手術之後，過去五年的遊盪犬族群數量減少24.7%，狂犬病例數每個月也下降5.7%。
最後，郭璇分享當年接觸社子島的案例，表示在絕育計畫執行初期，當地民眾有強烈的反彈聲浪，不過這幾年，遊蕩犬議題已經不再是當地的民怨話題，直接地反映出「遊蕩犬議題已不是議題」的結果。郭璇表示，「如果有天台灣社會不再討論遊蕩犬的問題，就表示我們的計畫已經成功了」。
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