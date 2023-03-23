【車勢星聞】影音／范逸臣演唱Hino商用車全新品牌歌曲《Trust My Hino》，愛的鼓勵應援大車日常

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Hino商用車在顧客的信賴與支持下，獲得2021年及2022年3.49噸以上商用車連續兩年的銷售冠軍，在二連霸之後並未鬆懈，以全新品牌概念「Hino Trust驅動未來」，透過Technology(前瞻科技)、Reliability(誠信經營)、User-first(顧客優先)、Society(社會責任)及for-Taiwan(深耕台灣)，進一步建構出顧客以及社會的Trust(信任)。全新品牌歌曲MV《Trust My Hino》，以愛的鼓勵作為主要旋律，傳達對各行各業勇敢追夢的肯定與應援，期望帶給所有為生活拚搏的民眾與車主更多正面能量。MV由龍希武執導、元冠詞曲創作、范逸臣演唱詮釋，MV歷時數個月的田野調查及拍攝，場景遍佈台灣各個角落，細膩描繪大車生活的日常甘苦。影片開場，利用各行各業作業場景的聲音，鋪陳兩個【愛的鼓勵】節拍起動應援力量，層層堆疊出質樸且動人的生活樣態，同時也呈現品牌與商用車相關產業嶄新的面貌。片中透過鏡頭的寫實紀錄，深入民眾熟悉的商用車場景，運菜車隊與漁市攤販日夜奔波運轉民生所需、世代傳承父子間看似爭執實則互相依賴的深刻情感、大型運輸車輛載運精密儀器行駛於貨櫃碼頭壯闊場景等，演繹商用車不僅是移動工具，更是乘載台灣百工百業命脈，運轉台灣經濟的關鍵齒輪。影片最後，更以主角們彼此間真摯且充滿溫度的【愛的鼓勵】結尾，獻給所有為生活奮鬥的身影。《Trust My Hino》MV即日起正式上線，單曲預計四月中旬數位上架。