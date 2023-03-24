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Kia 發表 Concept EV5 純電 SUV 概念車，持續往電氣化之路邁進！

▲ Kia 發表 Concept EV5 純電 SUV 概念車，持續往電氣化之路邁進！
▲ Kia 發表 Concept EV5 純電 SUV 概念車，持續往電氣化之路邁進！

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Kia持續強化新能源產品佈局，實踐Kia迎向新能源時代的目標，Kia首款純電智慧跨界休旅The Kia EV6，自上市以來廣受消費者好評，持續獲得國內眾多前瞻車主的熱愛與好評，並屢創銷售佳績，榮登2022年台灣非豪華進口電動車品牌銷售冠軍(註1)之外，更榮獲NACTOY「2023北美年度多功能車」(註2)等多項國際車壇權威獎項肯定！Kia純電智慧LSUV豪華旗艦休旅The Kia EV9，也於3月中旬揭露外型與內裝設計，並即將於3月底全球正式發布，台灣市場也預告將於今年第四季導入，持續擴大Kia新能源產品陣容。 為打造更加豐富產品陣容，Kia於Kia Chinese EV Day首次展出The Concept EV5概念車，宣布Kia成為電動化全球領先地位的戰略目標。源自Kia 的"Opposites United對立的和諧"的設計理念，The Concept EV5概念車將是今年第一款於中國大陸生產，且首發上市的全球車型。The Concept EV5概念車同時代表著，Kia將邁入全新設計語彙時代，讓眾人預先一窺Kia未來電動車款的前瞻美學。

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Kia總裁兼首席執行長 Ho Sung Song 表示：「我非常榮幸地宣布，Kia即將進入中國大陸電動車市場。 The Concept EV5概念車，代表著我們朝著成為永續移動解決方案的領導者、為所有人提供更美好的未來的目標，又向前邁出了一大步。Kia將建立更具動態且高效的電動駕馭標準，提供車主更加豐富的生活樣貌，展開更多元的移動旅程。」 


體現「無邊界生活」，The Concept EV5 邁入純電車設計新時代

Kia"Opposites United對立的和諧"設計理念，遵循將自然和現代、兩者看似對立的特質融合於全車的設計精神，雕塑出極具張力的創造性視覺感受。特別是The Concept EV5概念車的內裝設計，採用"Bold for Nature"的設計語彙，打破戶外探索與城市穿梭之間的界限，讓追求「無邊界生活」的人們，享受精彩的生活，並期望在每一次旅程中啟發Kia的車主，同時提供對永續發展和環境責任的解決方案。Kia全球設計中心執行副總裁兼負責人Karim Habib表示：「The Concept EV5概念車是為尋求創新想法的人們而設計，並結合具有創新、以使用者為核心設計的室內建築設計語彙。」

The Concept EV5概念車從各個角度都散發出前衛的外觀設計，但The Concept EV5概念車為Kia家族成員的身分，卻依然毋庸置疑。車頭以全新的Digital Tiger Face設計展現出簡潔卻擁有穩健力量的特質，同時結合家族的Kia Tiger Nose虎鼻式水箱護罩。此創新設計並與Kia的"Star Map"照明科技結合，以星座為概念設計，結合浩瀚星宇與簡潔的車面輪廓。

打破室內和室外界限的車室空間

Kia設計師團隊從大自然中汲取靈感，同時為The Concept EV5 導入直覺式的體驗，讓乘員能更自由地與大自然互動。品牌的"Opposites United"設計理念中的其一，"Bold for Nature"同樣在設計概念中扮演了重要的角色。完全平坦的地板和寬敞的車室空間，創造了一個 "共存的空間"，並和諧的融合自然、人和科技，讓The Concept EV5的車室成為乘客完美的放鬆環境。內裝色調帶來了平靜和純淨的感受，中控台則採用多種對比鮮明的材料打造，呼應"Bold for Nature"設計語彙。

The Concept EV5概念車打破了戶外和室內空間的界限，實現了無邊界的設計概念。創新的旋轉座椅使乘客能夠享受平靜美好的時光，並且根據停車的位置，乘客可以一覽無餘地欣賞周圍的風景。夜晚時，能充當太陽能板的全景天窗，提供了乘客欣賞星空的絕佳機會，而車內先進的照明科技也可以依據乘客需求與心情調整。

Kia採用貼近自然的手法和材料來生產汽車，The Concept EV5概念車的車室更採用一系列永續材料。為了實踐品牌的永續發展目標，The Concept EV5概念車的座椅、車門、儀錶板和車頂篷上使用了各種永續材料，包含海藻萃取物和升級再造的PET瓶等植物基材料，樹立了不使用動物皮革的永續發展標準。

The EV5量產車型，將於今年在中國大陸市場率先發布。全球市場未來計劃的詳細資訊，則將於日後逐步公布。

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