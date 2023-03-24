▲ Kia 發表 Concept EV5 純電 SUV 概念車，持續往電氣化之路邁進！

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體現「無邊界生活」，The Concept EV5 邁入純電車設計新時代
Kia"Opposites United對立的和諧"設計理念，遵循將自然和現代、兩者看似對立的特質融合於全車的設計精神，雕塑出極具張力的創造性視覺感受。特別是The Concept EV5概念車的內裝設計，採用"Bold for Nature"的設計語彙，打破戶外探索與城市穿梭之間的界限，讓追求「無邊界生活」的人們，享受精彩的生活，並期望在每一次旅程中啟發Kia的車主，同時提供對永續發展和環境責任的解決方案。Kia全球設計中心執行副總裁兼負責人Karim Habib表示：「The Concept EV5概念車是為尋求創新想法的人們而設計，並結合具有創新、以使用者為核心設計的室內建築設計語彙。」
The Concept EV5概念車從各個角度都散發出前衛的外觀設計，但The Concept EV5概念車為Kia家族成員的身分，卻依然毋庸置疑。車頭以全新的Digital Tiger Face設計展現出簡潔卻擁有穩健力量的特質，同時結合家族的Kia Tiger Nose虎鼻式水箱護罩。此創新設計並與Kia的"Star Map"照明科技結合，以星座為概念設計，結合浩瀚星宇與簡潔的車面輪廓。
打破室內和室外界限的車室空間
Kia設計師團隊從大自然中汲取靈感，同時為The Concept EV5 導入直覺式的體驗，讓乘員能更自由地與大自然互動。品牌的"Opposites United"設計理念中的其一，"Bold for Nature"同樣在設計概念中扮演了重要的角色。完全平坦的地板和寬敞的車室空間，創造了一個 "共存的空間"，並和諧的融合自然、人和科技，讓The Concept EV5的車室成為乘客完美的放鬆環境。內裝色調帶來了平靜和純淨的感受，中控台則採用多種對比鮮明的材料打造，呼應"Bold for Nature"設計語彙。
The Concept EV5概念車打破了戶外和室內空間的界限，實現了無邊界的設計概念。創新的旋轉座椅使乘客能夠享受平靜美好的時光，並且根據停車的位置，乘客可以一覽無餘地欣賞周圍的風景。夜晚時，能充當太陽能板的全景天窗，提供了乘客欣賞星空的絕佳機會，而車內先進的照明科技也可以依據乘客需求與心情調整。
Kia採用貼近自然的手法和材料來生產汽車，The Concept EV5概念車的車室更採用一系列永續材料。為了實踐品牌的永續發展目標，The Concept EV5概念車的座椅、車門、儀錶板和車頂篷上使用了各種永續材料，包含海藻萃取物和升級再造的PET瓶等植物基材料，樹立了不使用動物皮革的永續發展標準。
The EV5量產車型，將於今年在中國大陸市場率先發布。全球市場未來計劃的詳細資訊，則將於日後逐步公布。