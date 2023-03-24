▲ Gogoro 和 Cycle ＆Carriage 宣布與外送平台 foodpanda 合作

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Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「在台灣，超過 26% 的機車外送使用 Gogoro 電池交換系統。我很高興能夠攜手 Cycle＆Carriage Singapore 和 foodpanda 這兩個領導品牌，導入 Gogoro 的電池交換系統和智慧電動機車技術。」他進一步指出，「新加坡正處於永續發展的轉折點，透過永續的交通解決方案，發揮綠色影響力。平均來說，外送夥伴行駛里程是一般騎士的 6 倍以上，因此讓外送夥伴採用智慧永續的電動運具，將可加快城市轉型的腳步。」
Gogoro 電池交換系統和智慧電動機車試點計畫
新加坡需要為物流與外送車隊打造永續交通解決方案，不僅能夠替代燃油車輛，還需滿足特定市場與產業需求。充電型電動運具必須設立專用充電車位、同時耗費等待充電時間，將降低外送夥伴的服務時間與收入；相較之下，Gogoro 的電池交換系統與智慧電動機車提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務。
Gogoro 生態系整合最優化、最可靠的車輛技術，與為企業提供最簡單且最完整的電池交換系統，讓物流業者更有效率地管理車隊與配送業務。此外，針對寸土寸金的城市，Gogoro 便利的電池交換能源補充模式能夠協助外送平台與外送夥伴提升配送效率、增加收入。
此項試點計畫為 C&C 透過租賃方案，為 foodpanda 提供由 Gogoro 2 智慧電動機車組成的企業專屬車隊。租賃方案還包含電池交換服務與車輛維護，促使外送夥伴使用電動機車的成本與燃油機車相當，且無須再面對浮動的油價與維護成本。
外送夥伴初期可在新加坡 Alexandra 和 Ubi 的 C&C 服務中心電池交換站進行換電，同時 Alexandra 大樓內也建置了電動機車服務中心。C&C 技術人員皆經過 Gogoro 的嚴格培訓，隨時提供優質的維修保養服務。
符合 2030 年新加坡綠色發展藍圖的永續移動解決方案
C&C 持續探索符合 2030 年新加坡綠色發展藍圖的永續移動解決方案，而與 Gogoro 的合作正是最佳典範。
foodpanda 擁有數千名外送夥伴的龐大車隊，並堅信透過導入更實用可靠、更環保的移動方式，在產業永續轉型的變革中扮演關鍵角色。此次 Gogoro、C&C 和 foodpanda 三方聯手，展現了跨產業合作推動永續交通的多種可能，加速新加坡實現永續願景。
foodpanda 新加坡執行長 Lawrence Wen 表示：「邁向永續未來需要每一個人的親身參與，讓改變從今天開始。foodpanda 一直致力於為外送夥伴提供環境友善的交通選擇、實現更環保的配送方案。我們很高興地宣布，截至目前已有超過 50％ 的外送夥伴使用電動腳踏車或自行車等綠色運具進行配送。我們與 C&C 的影響力和 Gogoro 的創新力互相加乘，期待落實更多永續移動解決方案，樹立外送物流業的綠色經濟新典範，達成 2024 年新加坡所有車輛均使用潔凈能源的目標。」
C&C 看好永續移動解決方案前景，透過此次試點計畫為日後商業化打下堅實基礎，並將攜手更多志同道合的夥伴，在新加坡及其他市場擴大 Gogoro 智慧電動機車車隊和電池交換站的應用規模。
Cycle & Carriage 新加坡總經理 Wilfrid Foo 表示：「Cycle & Carriage 已將電動車投入乘用車和商用車服務，並為企業客戶量身打造配備司機的全電動車物流方案。Gogoro 智慧電動機車和電池交換技術與我們的服務相輔相成，與 foodpanda 合作的試點計畫更將進一步深化永續移動的商業可行性。」