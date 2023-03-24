▲ 3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙正式發表上市

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受大自然啟發的仿生科技 打造極透又隔熱革命性產品高透光視野清晰、高強隔熱效果、抗UV防曬 一貼同時滿足！
3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙採用奈米與仿生科技研發而來，其靈感源自佈滿可反光鱗片的南美大閃蝶翅膀，3M創新科技打造的多層光學膜，在比頭髮還細的薄薄一層隔熱紙中，即由超過200層的薄膜組合而成，在膜的設計上打造高透光又高隔熱的產品優勢，保留讓可見光輕鬆穿透車內，同時又能層層反射太陽光中的紅外線，有效將熱能阻隔在車外。3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙最高可阻隔99%紅外線，而總隔熱率最高可達68%，隔熱效能優於市售同級非金屬隔熱紙；至於透光率最高可達86%，無論行駛於明亮道路，或夜間、雨天、停車場、隧道等較昏暗的環境，依然能提供安全且清晰的行車視野。
此外，3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙使用光學等級、超過200層的薄膜作為基材，具清晰不藍霧、隔絕眩光等視野清晰優勢，內反光率最低為7%，幾乎不改變原玻璃的反光率，能有效減少視野干擾，打造頂級安全的駕駛視野，特別適合應用在前擋玻璃，保護車主行車安全。除了極致隔熱、透亮安全的特點外，產品還能阻隔99.9%有害紫外線，相當於擁有防曬係數高達SPF1000*的保護作用，在車內也不需擔心因高透光而曬黑曬傷，亦能減緩內裝因紫外線曝曬造成損害。
斜射隔熱增強技術全面防護 炎熱正午隔熱效果更給力！五款透光度提供不同車主族群多元選擇 從高透到隱密一應俱全
3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙擁有斜射隔熱增強技術，可針對太陽入射角度變化而增強，在一天當中最炎熱的正午時刻，太陽與前擋玻璃呈60度夾角，此時的反射效果最強，隔熱效果亦最為明顯，總隔熱率可達到最高18%的強化效果，提供最貼心給力的全面隔熱防護。此外，3M以奈米材料打造更堅硬耐磨的隔熱紙，能抵禦日常車窗升降所產生的刮痕，且由於非金屬材質，不影響在車內使用電子設備的訊號通暢度，較不需擔心腐蝕、氧化、或褪色等風險，品質更加穩定耐用。
3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙共推出五款透光度，提供由淺到深多種色階選擇，滿足不同族群使用習慣的多元需求，包括車身隔熱專用的MA20、適用於前擋玻璃的MA40/MA70/MA80，以及透光率最高的MA90。3M亦推薦好評組合，若是近視較深或樂齡長者等較重視行車安全、追求明亮視野的車主，建議可安裝3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙【前擋MA70+車身MA40】組合；若是位於中南部或日照強烈地區，更加重視高強度隔熱、追求隱密性及涼爽舒適感的車主，【前擋MA40+車身MA20】則是熱門的搭配組合。
而針對喜愛質感酷黑車體外型的車主，可另外選擇3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙，極黑外觀具備絕佳隱密性，同時保有清晰的駕馭視野。3M汽車隔熱紙持續推陳出新，提供規格更多元的產品，無論是高透明亮與隔熱兼具的「極透」系列或是酷黑隱密的「極黑」系列，皆能根據車主不同的使用習慣及需求，提供最適合的汽車隔熱紙解決方案供消費者選擇。
為愛車超前佈署！全車安裝極透系列 即贈反光背心行車安全包
根據交通部最新「道路交通安全規則」，7月開始新車皆需配備2件符合認證的反光背心，降低因夜間視線不佳而造成的意外事故。3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙不僅提供高透清晰的駕駛視野，保護行車安全，更因應最新法規為愛車超前部署準備好啦！即日起至4月底，凡於全車(含前擋及車身)安裝3M™ 極透奈米仿生汽車隔熱紙，即贈送內含2件反光背心的行車安全包(市價$999)，讓車主享受明亮視野的駕馭樂趣之餘，行車也能更安心。