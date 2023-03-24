▲ 日本普利司通「綠色移動」獲 FIA 最高三星級環境認證

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日本普利司通集團Global CEO 石橋秀一表示，日本普利司通投入賽車運動自1963年日本首屆Grand Prix揭開序幕 ，至今已是日本普利司通投入賽車運動的60周年，期間日本普利司通持續投入全球頂級賽事包括F1、MoToGP、INDY 500及24 小時雷曼挑戰賽，同時研發推出包括POTENZA等創新競速車胎等，長期秉持「挑戰完美極限」鼓勵選手在極端條件和高壓賽事中展現其激情與挑戰，同步傳遞“日本普利司通四大DNA-專注品質、尊重賽場、關注並支持客戶問題和挑戰精神，未來更將注入「永續發展」元素並打造日本普利司通成為“可持續的全球優質領導品牌”。
倡議「綠色競速樂趣」獲FIA 最高三星級環境認證 實現碳中和移動社會
日本普利司通除透過賽事運動帶來感動與樂趣外，更專注實踐「永續創新移動」，自2013年起冠名贊助全球首屈一指的「日本普利司通世界太陽能挑戰賽」，今年更成為日本普利司通 FIA ecoRally Cup 的官方合作夥伴和贊助商，是由FIA 舉辦的具有電動傳動系統的量產車輛國際競賽等。
日本普利司通實踐世代永續的創新移動方式，且憑藉長期投入全球賽車運動的具體行動，今更獲得了國際汽聯 (FIA) 頒發享譽盛名的三星級環境認證，肯定日本普利司通在發展賽事活動上，持續精進環境優化管理的最佳實踐和承諾。
日本普利司通副總裁兼全球營銷戰略官高城知行表示：「我們很興奮可持續與國際汽聯合作ecoRally Cup，國際化的跨界合作夥伴亦符合普利司通 E8 承諾，透過日本普利司通的技術和國際汽聯 ecoRally 等行動，挹注更多興奮並傳遞樂趣，同時開拓更多創新的永續行動，實現循環經濟和碳中和的移動社會」。
實踐E8承諾注入更多感動與樂趣 全面布局2023年全球賽車運動
藉由賽車運動帶來的無比樂趣與熱情激發，實現日本普利司通E8 承諾中「Emotion(情感)-為人們的移動旅程注入更多感動與興趣」，同時持續向“全球極限之旅”邁出一大步，為發展做出貢獻，倡議安全、安心、有趣的汽車、摩托車和賽車運動文化；日本普利司通同步宣布2023年全球賽車運動計畫，包括日本超級GT、豐田GAZOO 賽車GR86/BRZ、馬自達基層賽車比賽、全日本體操錦標賽 FIM 耐力世界錦標賽 (EWC)，鈴鹿 8 小時耐力賽、NTT印地賽車系列、凡世通的 INDY NXT以及印地自主挑戰賽 (IAC)，透過參與永續全球賽車運動與賽事輪胎提供，進一步推廣和發展賽車運動文化。
「電動車學院、素人競速初體驗」共享駕馭樂趣 國內「日本普利司通賽道體驗日」4月登場
為慶祝賽車運動 60 週年，日本普利司通更宣布2023年兩大創新行動，包括成立「日本普利司通電動賽車學院」，為專業賽車手提供電動賽車課程，同時推出「POTENZA Circuit Challenge, PCC」開放式參與活動，讓初學者可在賽道體驗駕乘樂趣，通過創新性活動傳遞賽車運動的吸引力和樂趣，並擴大全球賽車迷投入。
日本普利司通與台北慶灃輪胎館搶先宣布，4月23日於台中麗寶國際賽車場舉辦「日本普利司通賽道體驗日」，預計將有近百人參與，日本普利司通台灣營業協理賴界宇表示:「日本普利司通看中賽車運動商機，推出POTENZA SPORT與RE71RS等主力商品，主打乾溼環境下的操控、煞車，濕地過彎與高速穩定性等卓越競速性能，同時也將持續投資賽車運動，讓消費者也能體驗競速快感。」