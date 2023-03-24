市場特有種 ─ SsangYong Korando e-Motion試駕

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相較於先前的Korando 1.5 GDI-T，純電版的Korando e-Motion在外觀上與許多電動車相仿，導入封閉式水箱護罩及空力輪圈，以求達到降低風阻並提升續航力的效果，再加上在頭燈、後保桿及後照鏡等部件使用專屬的湛藍色配色相搭，是最容易分辨兩者的差異之處。
進入座艙，基本陳設與Korando 1.5 GDI-T完全相同，但與外觀相同，融入了更多藍色元素，強調科技感，其中座椅中央改以藍色皮革包覆同時還搭配了藍色縫線，車門內上緣也採改用藍色塑料面板，另外在中控台橫向飾條與方向盤飾板也都使用亮藍色式樣，呼應整體主題。配備部分，同樣標配具有12.3吋全彩數位液晶螢幕之多功能主機、雙前座搭載冷熱/通風座椅〈含3段風量與電動調整〉與加熱方向盤、無線充電板等配備。空間則是足敷五位成人乘坐，後座椅背也具有椅背傾斜角度可調功能，進一步增加舒適性。
動能表現部分，Korando e-Motion採單具電動馬達設定，搭配的電池容量為61.5kWh，並可輸出190PS最大馬力與36.7kgm，續航里程為347公里；整體駕駛感受，算是中規中矩，飽滿且輸出直接流暢的動力，時時刻刻都可以有充沛的加速感，軟硬適中的懸吊設定，穩健中維持該有的乘坐舒適性，開起來相當親民好上手；配置的方向盤撥片，可調整動能回充系統的力度，達到類似降檔、檔煞的效果，在稍微激烈操駕時，也可以多一些的駕駛樂趣。
安全面，Korando e-Motion標配了Deep Control智能輔助駕駛系統，包含：IACC自主智慧適應型定速巡航、LKA車道維持系統、LDW車道偏移警示系統、BSW盲點偵測警示系統、FVSW前車啟動警報系統、SDW安全車距警示系統、AEB自動輔助緊急煞車系統、SHB智慧型遠光燈輔助系統、SEW車門開啟後方來車偵測輔助功能、RCTA倒車煞車輔助系統及TSR道路標誌識別輔助系統等多達14項安全輔助配備，完全符合當前市場趨勢與消費者需求。
近期越來越多車商引進電動車，整體市場也跟著逐漸蓬勃了起來，不過以SsangYong在台灣的整體規模來說，引進電動車的腳步算是勝過不少品牌，顯見總代理永嘉雙龍汽車的用心經營；而在目前的市場中，150萬內的電動車並不多，但純電的中型SUV，就只有Korando e-Motion，即便在續航力部分不到400公里，但150萬內的電動車，續航力大多都是這個水準，而Korando e-Motion有著充足的空間以及豐富的配備，算是誠意十足，若您預算在150萬內有意選購一輛整體實用性的電動SUV，Korando e-Motion可說是市場中一個特有的選項了。
| 車型
| SsangYong Korando e-Motion
| 長寬高(mm)
| 4,465x1,870x1,645〈含車頂架〉
| 軸距(mm)
| 2,675
| 車重(kg)
| 1,561
| 動力型式
| 永磁同步馬達
| 驅動模式
| 前輪驅動
| 最大馬力(PS)
| 190
| 最大扭力(kgm)
| 36.7
| 續航力(km)
| 347(WLTC)
| 電池容量(kWh)
| 61.5
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/55R18
| 建議售價
| 139.8萬起