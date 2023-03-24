Volkswagen Commercial Vehicles預告T7世代California今年登場
Volkswagen Commercial Vehicle在2021年推出T7世代的 Multivan，於市場則會和T6.1 Transporter車系各自運行，而T7世代最大特色就是採MQB平台建構，如此一來也讓 Multivan擁有更加舒適的乘坐感受，而日前Volkswagen Commercial Vehicle也預告深受露營玩家喜愛的T7世代California車型即將於今年登場。
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Volkswagen Commercial Vehicle T系列車型於市場有著高市佔率、高評價與好口碑，隨著車型不斷演進進化，Transpoter車系也衍生出Caravelle、Multivan與California等車型，而在2021年推出了全新T7世代Multivan，之後於市場也會和T6.1 Transporter車系獨立區隔。
T7世代Multivan最大進化除造型擺脫商用氣息外，採MQB平台建構則讓車室和乘坐感受都朝MPV舒適化靠攏。而關於T7車系日前Volkswagen Commercial Vehicle則預告深受露營玩家喜愛的California，將會在今年推出全新世代車型。不過目前並未透露California任何資訊，但可以想像的到車室露營規劃肯定會超越過往，且還會擁有更舒適的乘坐感受。除此之外ID.Buzz也會在今年推出長軸版車型，GTX與California也會在今年和2025年陸續登場。