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AUDI AG 公布 2022 全球財務報告逆勢成長

▲ AUDI AG 公布 2022 全球財務報告逆勢成長
▲ AUDI AG 公布 2022 全球財務報告逆勢成長

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即便處於全球挑戰重重的時刻，Audi 集團德國總部近期公布2022年度財務報告，取得創紀錄佳績，收入成長16.4%，總營業收入達618億歐元；營業利潤攀升近40%，達76億歐元歷史新高。AUDI AG執行長馬庫斯·杜斯曼(Markus Duesmann)表示：「此強勁表現意謂著Vorsprung 2030策略，帶領集團走在正軌上，未來將持續朝數位互聯、高端純電移動服務供應領導者邁進。」

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Audi集團德國總部於英戈爾施塔特(Ingolstadt)召開年度媒體論壇，在執行長杜斯曼(Markus Duesmann)與財務長Jürgen Rittersberger的談話中提到產品與即將推出的車款計畫、2022年度財報、整體永續經營方式以及對2023年的展望。

2022年年度財報

•       AUDI AG 財務長Jürgen Rittersberger提到：「對於2022年的各式挑戰，我們整個團隊全心投入，積極面對且堅持不懈，才有亮眼的財務表現。Audi集團創下高達76億歐元的營利紀錄，銷售報酬率則穩健達到12.2％。我們把握住各種機運，順利度過動盪不安的2022年；除此之外淨現金流也有強勁表現，達到集團史上第二高的亮眼成績。」

產品策略及推進計畫                                                                              

•       AUDI AG 執行長杜斯曼(Markus Duesmann) 表示：「我們從Q4 e-tron、e-tron GT和e-tron車系於全球市場銷售可看出，純電車系需求攀升，純電車款年銷量增加44％，此數據顯示我們在正確的道路上推進純電化發展。我們將於2025年推出20款新車型，其中超過10款將會是純電車款，目標是於2027年達成每個核心車系中都有一款純電車型。近期，我們也計畫將在Q4 e-tron車系中，再推出一款入門電動車車型。而即將推出Audi Q6 e-tron車系，首次採用全新豪華電車平台 (Premium Platform Electric, PPE) ，是Audi總部首度以此平台推出純電車款。」

整體永續經營方式

•       執行長杜斯曼(Markus Duesmann)進而說明：「為確保集團在未來多變的環境中保有優勢定位，我們將ESG、數位化、與全新商業模式等重要議題整合至執行長部門中，使各單位對此更加重視。我們十分了解環境永續維護的責任，以及循環經濟的重要性，未來在製程方面將從報廢車輛回收材料，重新用於汽車生產，同時也與供應商、回收廠商和學術夥伴合作，透過材料循環試驗(MaterialLoop)，提升該領域的專業技能及未來發展性。」財務長Jürgen Rittersberger則表示：「在Audi，ESG超越了產品，我們深信，永續經營的商業模式不僅包括環境因素，還包括社會責任，我們有獨立的評鑑機構以嚴格的標準評估集團的永續成效。」

展望 2023 年

•       財務長Jürgen Rittersberger最後提及，儘管大環境仍充滿挑戰，但面對2023年年度目標充滿信心。執行長杜斯曼(Markus Duesmann)表示：「因應市場持續增加的電動車消費需求。今年1、2月，我們全球電動車銷量比去年同期增長近40％；此外，二月份於許多歐洲國家推出Q8 e-tron車型，接下約20,000份預訂單，由此證實純電移動產品正在蓬勃發展。」

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