Hyundai Sonata小改款提前亮相，全新家族面貌賦予更前衛的視覺感受

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Hyundai Sonata八代小改款上個月被捕捉到實車照片後引發車迷們的一陣討論，全新的家族化面貌不僅讓這款中大型房車看起來更加前衛，也破解先前原廠打算將其停產的謠言，過了一個月原廠也釋出了官方廠照揭露小改款車型的外觀設計，從照片可看出最大改變在於車頭部分導入了最新的Sensuous Sportiness家族語彙，橫跨整個車頭的LED日行燈搭配分離式車燈設計，看起來就與現行的Grandeur、Kona、Verna有著濃郁的血脈傳承，寬大的進氣隔柵搭配重新設計的立體引擎蓋折線，呈現出比改款前更具科技感卻不失霸氣的面容特徵；車尾部分則延續車頭長條狀的尾燈設計，並在行李箱蓋上緣營造出上揚尾翼般的曲線，搭配更為複雜的後保桿造型及四出尾管，讓這款中大型房車也能擁有運動轎跑的視覺感受。
內裝配置雖尚未提供改款後的相關資訊，但依照片來看最大改變在於導入了雙12.3吋的數位螢幕，同時取消傳統排檔桿以線傳排檔系統取代，另外內飾材質與顏色也多了更多選擇，座椅皮革也做了升級動作；動力輸出不知是否會延續改款前的配置模式，但據傳N Line會以2.5升四缸渦輪引擎為主軸，最大輸出可達290匹馬力並且有機會搭載四輪傳動系統，不過最終還是必須等到月底的首爾車展亮相後才會有更明確的答案。