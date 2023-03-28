▲ 中華三菱持續響應地球一小時公益活動 關燈一小時減少 6,881 公斤碳排量

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為達成「2050淨零碳排」目標，中華汽車透過「以大帶小」帶領經銷商與協力廠共同減碳，除於製程營運中持續擴大節電、節水、廢棄物減量等友善環境的優化措施，並以資源共享的方式協助經銷商、協力廠共同推動「節能減碳輔導及補助」、「輔導溫室氣體盤查」及「倡導綠電建置」三大主軸，期望能讓中衛體系循序漸進低碳轉型。此外，並透過教育訓練將環境永續的觀念與淨零碳排的實務作法宣導至經銷商管理階層及第一線業代，以服務扎根傳遞車主環境永續的觀念。
積極佈局綠色運輸 推出全新款中華菱利
隨著國際間逐步導入碳關稅等制度，綠色運輸成為減碳必要途徑，中華三菱不僅率先於導入43台電動菱利廠務車至全台匯豐服務廠，有效減少零件運送之碳排放。為協助中小企業邁向碳中和，中華汽車近年來更積極研發各式電動化運具，並將於今年推出全新改款的中華菱利輕型商用電動車，除續航里程大幅提升、升級支援快充外，在運輸減碳上更有不錯的表現，以菱利五人廂式電動客車為例，每公里較油車減碳153.9g-CO2，如以一年行駛里程26,400公里計算，將能減碳4,063kg-CO2，相當於年種植338棵樹，讓台灣在「淨零碳排」的道路上向前邁進一大步。