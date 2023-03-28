四月上市確認！和泰汽車推 RZ 450e 全台快閃巡迴活動，首波配額僅兩百台
眾所矚目的RZ 450e預計於今年第二季上市，為Lexus首台以e-TNGA純電平台打造之全新電動車，外觀、內裝、科技配備與底盤皆全面進化，為讓更多期待RZ 450e的車迷搶先目睹其獨特的設計魅力與馭隨心動的操駕體驗，Lexus總代理和泰汽車自4/1(六)起全台巡迴展出RZ 450e並舉辦試駕活動，4/1(六)-4/14(五)在台北信義區LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店、 4/15(六)-4/28(五)台中新光三越中港店前廣場、4/29(六)-5/13(六)高雄漢神巨蛋購物廣場，邀請民眾到場近距離賞車，更可以於專屬試駕活動網站https://www.lexus.com.tw/RZ450e_testdrive/index.aspx#/預約試駕，參與試駕體驗者只要現場完成問卷填寫，即可獲得Lexus精品一份(款式隨機發放，恕不可指定)，數量有限，贈完為止。
2GameSome - 有車賞
全新RZ 450e不但擁有更低趴的車體設計，車頭採用Spindle Body紡錘式車體設計延續品牌經典意念，頭燈整合箭型日行燈並向中央Logo集中，結合保險桿之黑色塗裝，表現品牌電動車前衛大膽之外型設計。另外，車尾設計以貫穿式LED尾燈，搭配外擴之輪拱，呼應電動車強大的扭力輸出性能。動力設定上，RZ以前、後雙馬達布局，可輸出達313匹馬力，而零百加速更僅需5.3秒，再搭配DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，使RZ在不同道路均能享有最佳抓地力與循跡性，提供駕駛獨特之Lexus電動車駕馭感受。
內裝設計上，駕駛座採用TAZUNA全環繞駕駛概念設計，打造最符合人機介面的座艙，各項常用的控制功能、按鍵均配置在就手之處，降低駕駛於操作時所需移動的視線範圍，使駕駛更能專注於駕駛之上並感受與車輛最直接的互動。此外，整體座艙鋪陳以簡潔為基調，使車內視覺感更加開闊，搭配長達2,850mm之軸距，車室內擁有寬敞的空間，讓車內乘客均能恣意享受純電移動的旅程。
RZ 450e首波配額將透過「MEET MY LEXUS」數位購車平台進行線上預選
全新RZ 450e首波配額200台將透過「MEET MY LEXUS」數位平台進行線上預選，只要加入和泰集團會員並以和泰PAY方式支付新台幣5萬元的預選金(若未預選成功或未於指定期限內簽署正式汽車買賣契約，預選金將自動退還至該信用卡帳戶)，即可獲得搶先擁有RZ 450e的機會，體驗純電車的駕馭魅力，詳細辦法請於活動開始後參考Lexus官方網站公告。
RZ 450e 純電啟程城市試駕及展車資訊
地址：台北市信義區松壽路18號
- 台北活動地點：LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店
期間：4/1(六)-4/14(五)
地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號
- 台中活動地點：新光三越 中港店前廣場
期間：4/15(六)-4/28(五)
地址：高雄市左營區博愛二路777號
- 高雄活動地點：漢神巨蛋購物廣場
期間：4/29(六)-5/13(六)
官方網站預約試駕網址：https://www.lexus.com.tw/RZ450e_testdrive/index.aspx#/